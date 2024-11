13 nov 2024 19:38

“CASTELLITTO SE NE VA SENZA AVER CHIARITO” – MARCO GRIMALDI, IL PARLAMENTARE DI AVS CHE IN PASSATO HA FATTO LE PULCI AL REGISTA PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFICO, NON SI FA INTORTARE: “DOPO 5 INTERROGAZIONI I CHIARIMENTI NON SONO STATI ADEGUATI, MENTRE SI È PROVVEDUTO A LICENZIARE IL DIRIGENTE CHE NON AVEVA CONDIVISO LE SCELTE DEL CDA” – IL LICENZIAMENTO DEI 17 ADDETTI ALLA DIGITALIZZAZIONE E L’INCENDIO DIVAMPATO NELLA CINETECA NAZIONALE DEL CSC…