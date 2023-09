LA “CATTIVERIA” DI SPINOZA: “GIULIANO AMATO CHIEDE ALLA FRANCIA DI RESTITUIRE NIZZA E SAVOIA” – LE PAROLE DEL “DOTTOR SOTTILE” (“UN MISSILE FRANCESE COLPÌ IL DC9, MACRON CHIEDA SCUSA”) POTREBBERO DARE NUOVA LINFA ALL’INCHIESTA DI ROMA SULLA STRAGE DI USTICA: I MAGISTRATI POTREBBERO CONVOCARE L’EX PREMIER. CHE SI DICE DISPIACIUTO PER NON ESSERE STATO COMPRESO: L’OBIETTIVO, DICE A CHI GLI È VICINO, ERA “PROTEGGERE LA SOVRANITÀ ITALIANA” E “NORMALIZZARE” LE RELAZIONI CON PARIGI. MISSIONE FALLITA…

GIULIANO AMATO E IL CASO USTICA - VIGNETTA BY GIANNELLI

1. LA CATTIVERIA

Dal “Fatto Quotidiano”

Giuliano Amato chiede alla Francia di restituire Nizza e Savoia

(Spinoza)

2. AMATO, IL RAMMARICO PER GLI ATTACCHI E ORA I PM POTREBBERO CONVOCARLO

Estratto dell’articolo di Adriana Logroscino e Ilaria Sacchettoni per il “Corriere della Sera”

Da grande contenitore di ipotesi investigative, l’inchiesta sulla strage di Ustica, coordinata dal procuratore capo Francesco Lo Voi e dal sostituto Erminio Amelio, potrebbe compiere un salto di qualità. Pur nelle difficoltà dovute ai quarantatré anni trascorsi (era il giugno 1980) potrebbe ancora separare la verità dei fatti dalle molte menzogne.

Con questo obiettivo i magistrati decideranno nei prossimi giorni se convocare Giuliano Amato negli uffici di piazzale Clodio. L’ex presidente del Consiglio, già numero uno della Corte costituzionale, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica per ricostruire gli avvenimenti di cui è stato anche protagonista.

I magistrati valuteranno se sia il caso di approfondire cercando di ottenere anche dettagli riservati. Amato ha parlato chiaramente di un depistaggio insistente da parte degli apparati militari (non solo dell’epoca). I pm potrebbero chiedere maggiori delucidazioni.

Fondamentale in questa lunga storia di disinformazione è capire chi fosse davvero a conoscenza dei fatti e quali ordini ricevette all’epoca. Ovviamente la strada è in salita ma questo i magistrati romani lo hanno già messo in conto. E in questo contesto cercheranno di scoprire se possano esserci elementi inediti, dunque da approfondire.

La sortita dell’ex premier ha ricevuto apprezzamenti, ma anche alcuni attacchi soprattutto per la scelta di non rivolgersi alla magistratura «se ha informazioni nuove», sia per errori sulle comunicazioni con Bettino Craxi. […]

Reazioni che provocano nell’ex premier «rammarico e dispiacere» perché, questa la convinzione, non hanno colto le reali intenzioni. La linea ribadita da Amato […] che un ristoro di verità su fatti tanto dolorosi possa pacificare il Paese e rafforzare i rapporti tra Roma e Parigi, creare un consenso in Europa. E in questo modo equilibrare anche le relazioni con gli Stati Uniti.

L’ex premier è dispiaciuto perché non è stato compreso che, nel momento in cui l’Italia sta cercando di avere un ruolo forte sulla scena internazionale, la sua sortita andava proprio nel senso di proteggere la sovranità italiana perché fare chiarezza, ottenendo chiarezza dagli alleati francesi, dovrebbe semplificare, normalizzare le relazioni, non complicarle.

E dunque la sua richiesta di scuse rivolta al governo francese era in realtà un’esortazione a Macron che all’epoca della strage era un bambino e dunque […] è l’unico che può compiere un passo decisivo per consentire ai parenti delle vittime di ottenere giustizia.

