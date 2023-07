“AL CENTRO CI SONO TANTI GALLETTI CHE SI LITIGANO LO SPAZIO” - CLEMENTE MASTELLA RANDELLA “IL SUPER-PROTAGONISMO” DI MATTEONZO RENZI E CARLO CALENDA: “OGNI GIORNI SI PRENDONO PER I CAPELLI? STANNO NELLO STESSO LETTO MA FANNO SOGNI DIVERSI. E OGNI TANTO, O L'UNO O L'ALTRO, CADE” – “LA MELONI NON ANDRÀ NEL 'PPE', MA POTRÀ CONSENTIRE UNA MAGGIORANZA POLICROMA, DA FAR INVIDIA ALL'ARMOCROMISTA DELLA SCHLEIN" - "MI TRATTANO TUTTI COME UNA DONNA SEDUCENTE MA NESSUNO MI PRENDE..."

Clemente Mastella, il centro confusamente tenta di riorganizzarci e lei, che è il re del centro, sta fermo?

«Io fermo non sto mai. Vorrei mettere insieme per le Europee tutti quelli che hanno una cultura di centro, un'attitudine moderata e di governo, una credibilità rispetto ai problemi continentali e alla classe dirigente Ue. Per fare questo non serve il super-protagonismo di qualcuno. Vedo tanti galletti nel pollaio che si litigano lo spazio del centro, e questo non giova né a loro né alla prospettiva politica che dicono di voler promuovere. […]».

Ma a lei non converrebbe andare con Forza Italia?

«Non so se Forza Italia ha bisogno di me. Mi trattano tutti come una donna seducente che poi però nessuno si prende. In ogni caso, il partito azzurro ha bisogno di recuperare una territorialità, e ho visto che voi insistete scrivendo degli acchiappa-voti nelle varie circoscrizioni, di cui non aveva grande necessità quando c'era la personalità dirompente e trascinante di Berlusconi. […]».

E allora con Renzi o Calenda.

«Lei andrebbe in un raggruppamento in cui i due leader ogni giorni si prendono a capelli? Stanno nello stesso letto ma fanno sogni diversi. E ogni tanto, o l'uno o l'altro, cade dal letto. Gli elettori si accorgono di queste cose. Detto questo, lo spazio del centro esiste». […]

Perché il prossimo voto europeo, per il centro e per tutti gli altri, sta assumendo un'importanza particolare?

«La consultazione del 2024 ha un enorme valore politico. In Ue possono cambiare le maggioranze. La Meloni non andrà nel Ppe, ma potrà consentire una maggioranza policroma, da far invidia all'armocromista della Schlein. Con dentro Popolari, Socialisti e lei e i suoi, anche se dovrà lasciare per strada un po' di scorie sovraniste».

E in Italia?

«Se scende sotto il 20 per cento, Schlein è spacciata e solo se va oltre il 25 può stare tranquilla. Conte rischia molto, e non dimentichiamoci che il suo rapporto con Grillo è difficile assai. Meloni dove consolidare la sua leadership. Salvini deve evitare il tracollo dopo il successone delle ultime elezioni europee[…]».

