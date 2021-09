“È UNA CERIMONIA INOPPORTUNA” - CHE SCHIAFFONE PER LA RAGGI! “VIRGINIK” PROVA A SFRUTTARE L’INIZIO DEI LAVORI PER IL MUSEO DELLA SHOAH DI ROMA PER FARE CAMPAGNA ELETTORALE E SI BECCA LA REPRIMENDA DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI ROMA: “NON PARTECIPEREMO. LA CONCOMITANZA CON LA CAMPAGNA ELETTORALE RENDE INOPPORTUNA UNA CERIMONIA PER UN PROGETTO CHE SAREBBE DOVUTO ESSERE INAUGURATO GIÀ ANNI FA. LA MEMORIA È UN VALORE IMPRESCINDIBILE CHE DEVE UNIRE LA CITTÀ DI ROMA E NON PRESTARSI A PROTAGONISMI ELETTORALI”

Enrico Paoli per “Libero quotidiano”

Per il sindaco (sindaca nel lessico grillino) di Roma, Virginia Raggi, doveva essere il momento topico della sua campagna elettorale. «Roma avrà un Museo della Shoah, la prossima settimana metteremo la prima pietra e inizieranno i lavori a Villa Torlonia».

Un annuncio importante, quello della pentastellata, trasformatosi, però, in una sonante sconfitta. La Comunità Ebraica di Roma, non solo non ha gradito lo spot elettorale, ma ha letteralmente scarico il sindaco uscente.

«La concomitanza con la campagna elettorale rende inopportuna una cerimonia per un progetto che sarebbe dovuto essere inaugurato già anni fa», spiega un portavoce della Comunità, senza curarsi troppo di celare il malcontento per questa iniziativa, presa durante la campagna elettorale.

«La memoria è un valore imprescindibile che deve unire la città di Roma e non prestarsi a protagonismi elettorali. Per questa ragione la Comunità non parteciperà all'evento, come a qualsiasi altro evento pubblico di natura elettorale», sottolinea l'esponente della Comunità.

«L'inopportunità» dell'intervento della sindaca è stato sottolineato anche da Matteo Salvini. «Un plauso alla Comunità Ebraica, ennesima figuraccia di una Raggi sempre più disperata», sottolinea illeader della Lega. Piccata la replica, via Twitter, dall'inquilina del Campidoglio.

«Salvini puoi attaccarmi quanto vuoi. Non mi piego. E poi ricordati una cosa: Roma non voterà mai Lega Nord, non voterà mai chi gridava 'Roma Ladrona' o quei fascisti e razzisti che vi mettete nelle liste». Dopo la scivolata con la Comunità ebraica, una bella caduta di stile, visti i toni via social.

Duro anche il commento di Roberto Gualtieri, candidato del Pd. «Sembra che la Raggi, dopo 5 anni in cui di Museo della Shoah nelle stanze del Campidoglio si è parlato veramente poco, voglia prodursi in uno spot elettorale alquanto inopportuno».

