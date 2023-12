“CHE BIDEN POSSA MARCIRE ALL’INFERNO” – DONALD TRUMP SCALDA I MOTORI IN VISTA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE E ALZA I TONI CONTRO IL SUO UNICO AVVERSARIO (AL MOMENTO): “NESSUNO DEI LEADER MONDIALI È COSÌ MALVAGIO E MALATO COME I DELINQUENTI CHE ABBIAMO NEL NOSTRO PAESE” – IL TYCOON È NERVOSO: ACCERCHIATO DAI PROCESSI, RISCHIA DI NON POTER CORRERE ALLE PRESIDENZIALI. SECONDO LA “CBS”, IL PROCURATORE SPECIALE JACK SMITH HA PROVE SOLIDE E “VASTE” CONTRO DI LUI

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 3

(ANSA) - Donald Trump torna sul suo social media Truth con una retorica violenta contro i suoi avversari. "Nessuno dei leader mondiali, buoni o cattivi, è così malvagio e malato come i delinquenti che abbiamo nel nostro Paese che, con le loro frontiere aperte, l'inflazione, la resa in Afghanistan, la nuova truffa verde, le tasse elevate, nessuna indipendenza energetica, la crisi delle forze armate, Russia/Ucraina, Israele/Iran, stanno cercando di distruggere i nostri Stati Uniti, un tempo grandi. Possano marcire all'inferno!", ha scritto il tycoon chiaramente riferendosi alle politiche dell'amministrazione Biden e al presidente stesso.

SONO ANDATI A FONDO: JACK SMITH HA PROVE "VASTE" CONTRO TRUMP, SCOPRE LA CBS

Traduzione dell’articolo di David Edwards per https://www.rawstory.com/

assalto al congresso meme3

Il corrispondente della CBS Robert Costa ha dichiarato che le sue fonti hanno rivelato che il consigliere speciale Jack Smith, contro Donald Trump, ha prove più "vaste" di quanto si pensasse.

L’annuncio di Costa arriva dopo che la Corte Suprema ha concesso a Trump una piccola vittoria, rifiutando la richiesta di Smith di decidere immediatamente sulle richieste di immunità dell'ex presidente.

"Se guardo al futuro come giornalista, la campagna tornerà ancora e ancora, probabilmente alla Corte Suprema, e a come considererà la condotta di Trump durante e intorno al 6 gennaio", ha detto Costa. "Sia che si tratti della questione dell'immunità, sia che si tratti degli imputati del 6 gennaio che hanno i loro casi davanti alla Corte Suprema, sia che si tratti di come la Corte procederà se Trump sarà condannato".

JACK SMITH

Secondo Costa la domanda è se Trump abbia cospirato contro il governo degli Stati Uniti. "Sulla base del nostro reportage alla CBS News, il consigliere speciale ha i tabulati telefonici", ha spiegato. "Ha memo e note di diario di testimoni chiave, come l'ex vicepresidente Mike Pence, testimonianze oculari chiave di persone che si trovavano all'interno dello Studio Ovale con Trump".

"Ma nell'ufficio del consulente speciale avevano qualcosa che la commissione del 6 gennaio non ha mai avuto, ovvero il potere di citazione, per andare davvero a fondo con i testimoni e non ottenere soltanto testimonianze pubbliche e deposizioni", ha aggiunto. "Sono andati a fondo. E ho parlato con persone che hanno partecipato a questa indagine come avvocati, a volte anche come testimoni".

donald trump

"Ed è evidente per me, sulla base delle mie conversazioni con le fonti, che Jack Smith ha accuse solide contro l'ex presidente Donald Trump", ha concluso. La corrispondente della CBS Jan Crawford ha previsto che l'Alta Corte finirà per respingere le richieste di immunità presidenziale di Trump. "Non decideranno che è immune da azioni penali", ha osservato. "E non credo che sarà nemmeno vicino. Potrebbe essere 9-0".

manifestanti assediano il campidoglio a washington