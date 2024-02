“CHE FARÀ ELLY AL SIT-IN ANTI-RAI? ATTACCHERÀ TELESCHLEIN?” – MARCO TRAVAGLIO SI CUCINA LA SEGRETARIA MULTIGENDER DEL PD: “UFFICIO SINISTRI. L’ALTROIERI ‘REP’ DENUNCIA FREMENTE DI SDEGNO: ‘IL TG1 È TUTTO PER MELONI: A DICEMBRE SCHLEIN OSCURATA’. IL PD CI CREDE E AFFILA LE ARMI. POI PURTROPPO L’OSSERVATORIO DI PAVIA SI SCUSA: UN BANALE ERRORE DEL DATABASE HA FATTO SPARIRE I DATI SULLA SCHLEIN, CHE AL TG1 DI DICEMBRE HA AVUTO 10 MINUTI. CIOÈ PIÙ DI TUTTI GLI ALTRI LEADER…”

ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per "il Fatto quotidiano”

marco travaglio 5

Le cronache sulla Rai sono quasi meglio di un film di Mel Brooks. Ufficio Sinistri. L’altroieri Rep denuncia fremente di sdegno: “Il Tg1 è tutto per Meloni: a dicembre Schlein oscurata e appena 30 secondi al Pd. Zero interventi per la segretaria del primo partito di centrosinistra e principale oppositrice, 24 per Conte... premiato” perché “più congeniale alla narrazione sovranista”.

Il Pd, che non s’era accorto di essere sparito per un mese dal principale tg italiano, appena lo legge su Rep ci crede, si straccia le vesti e affila le armi in vista del grande sit-in contro TeleMeloni. Poi purtroppo l’Osservatorio di Pavia si scusa: un banale errore del database ha fatto sparire i dati sulla Schlein, che al Tg1 di dicembre ha avuto 10 minuti.

elly schlein alla camera

Cioè più di tutti gli altri leader: non solo Conte (6), ma pure Mattarella e Meloni (8). Idem per il Pd, che ha lo stesso tempo di parola di FdI (9,4%) con molti meno voti. Che farà ora Elly al sit-in an ti-Rai? Attaccherà TeleSchlein? Fingerà un malore? Diserterà dicendo che deve andare al cinema? Vatti a fidare dei giornali amici. […]

ARTICOLO DI REPUBBLICA SUI DATI DI PRESENZA DEI POLITICI NEI TG giuseppe conte elly schlein roberto speranza foto di bacco tempi dei politici nei telegiornali rai dati osservatorio di pavia - in rosso Meloni - Schlein - Conte elly schlein a cassino 2 visibilita degli esponenti politici nei telegiornali rai dati osservatorio di pavia ELLY SCHLEIN - VIGNETTA BY MANNELLI PER IL FATTO QUOTIDIANO visibilita degli esponenti politici nei telegiornali rai in minuti dati osservatorio di pavia visibilita degli esponenti politici nei telegiornali rai dati osservatorio di pavia visibilita degli esponenti politici nei telegiornali rai in minuti dati osservatorio di pavia distribuzione dei tempi partiti. tg prime time dati osservatorio di pavia elly schlein foto di bacco elly schlein alla camera 3 giuseppe conte elly schlein roberto speranza foto di bacco elly schlein foto di bacco