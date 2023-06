PUTIN CON MATTEO RENZI

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano”

Il pover’ometto che è passato in nove anni dal 40,8 al 2% ha partorito […] un pensierino: “Chiederemo in Vigilanza di sapere se chi va in tv a difendere Putin (i personaggi alla Orsini/travaglio) sono mai stati pagati da Carta Bianca e dalle altre trasmissioni del servizio pubblico[…]”.

[…] né io né Orsini abbiamo mai difeso Putin. Se però il tapino volesse dedicarsi a un cheerleader di Putin, gli suggeriamo un certo M.R.. Sotto il suo governo, la dipendenza italiana dal gas della Russia (sotto sanzioni dal 2014 per aver invaso la Crimea) aumentò a dismisura.

E così le esportazioni d’armi a Mosca: fu lui ad autorizzare la vendita di 94 blindati Lince Iveco per 25 milioni in barba all’embargo. Il 5 marzo 2015 incontrò Putin a Mosca: “La cooperazione Russia-italia prosegue attivamente nonostante il contesto difficile” (era il suo modo di non nominare l’invasione della Crimea). E disse alla Tass che l’ucraina doveva concedere l’autonomia al Donbass come l’italia all’alto Adige.

MARCO TRAVAGLIO

[…] Il 10.6.2015 il nostro eroe ricevette Putin all’expo di Milano: “Grazie di essere qui, la accolgo con grande gioia... Lavoreremo insieme per ripartire dalla tradizionale amicizia Italia-russia” per “un futuro ricco di energia per il pianeta e per la vita”.

Il 17.11.’15, alla domanda “Possiamo fidarci di Putin?”, rispose: “Faccio una risposta da twitter: sì. Nessuno nella comunità internazionale può pensare di costruire l’identità europea contro il vicino di casa più grande considerandolo nemico... Sarebbe assurdo alzare una cortina di ferro tra Europa e Russia”.

vladimir putin matteo renzi

Il 17.6.’16 rivide Putin al Forum Economico di San Pietroburgo e chiese alla Ue di ridiscutere le sanzioni: “Russia ed Europa condividono gli stessi valori”. Gran finale: “Avete notato? Oggi il presidente Putin è stato più europeista di me! Spasiba!”.

Putin ricambiò: “Complimenti, lei è un grande oratore. L’italia può andare fiera di un premier così”. E gli diede un passaggio sulla sua auto blindata. […] non sappiamo se il cheerleader di Putin percepisse la giusta mercede per i suoi servizietti. Ma temiamo che, eccezionalmente, lavorasse gratis.

RENZI E PUTIN A EXPO 2015 matteo renzi vladimir putin vladimir putin matteo renzi all expo 2015 matteo renzi e vladimir putin al forum economico di san pietroburgo 17 giugno 2016 matteo renzi vladimir putin matteo renzi vladimir putin all expo 2015 RENZI SMANETTA COL TELEFONO A SAN PIETROBURGO - PUTIN PERPLESSO matteo renzi vladimir putin. RENZI PUTIN MERKEL MATTEO RENZI E VLADIMIR PUTIN