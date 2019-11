“CHI SE NE FREGA DI CONTE” – MATTEO RENZI CONTINUA A SFILARE LA POCHETTE DAL TASCHINO DI GIUSEPPI: “IL TEMA NON È DAR VITA O MENO A UN ALTRO GOVERNO, MA EVITARE CHE IN EMILIA FINISCA COME È FINITA DOPO LA FOTO DI NARNI. NE VOGLIAMO FARE UNA A CARPI?” - “MANTENERE LE TASSE È UN REGALO A SALVINI. IO A RIAD? ERA ANNUNCIATO, NON MI NASCONDO CERTO ANDANDO A UN FORUM IN ARABIA SAUDITA CIRCONDATO DA FOTOGRAFI…”

Tommaso Labate per il “Corriere della Sera”

«Ma poi, vogliamo dirla tutta? A chi volete che importi del destino personale di Giuseppe Conte o anche del mio. Chi se ne frega di Conte. Che cosa ne so se è possibile dar vita o meno a un altro governo in questa legislatura, forse sì, forse no, non è questo il tema... Qui il tema è come evitare che in Emilia-Romagna e poi in Italia finisca com' è finita dopo la foto di Narni, e cioè che stravinca Matteo Salvini. Che cosa vogliono scattare, una bella foto di Carpi?».

Matteo Renzi mette in fila uno per uno i messaggi che gli vengono recapitati dal Pd, dai Cinque Stelle, da Palazzo Chigi e dintorni, nel giorno che si è aperto con il mezzo avviso di sfratto che il leader di Italia viva ha fatto recapitare al premier dalle colonne del Messaggero (titolo dell' intervista in prima pagina: «Avanti con o senza Conte»).

Dalla sua casa di Firenze, l' ex presidente del Consiglio compulsa il suo profilo Twitter, dove i messaggi sulla sua presenza alla Future Investment Initiative andata in scena in Arabia Saudita nei due giorni precedenti (l' ex premier era «tra i cinque presidenti e i capi di alcune delle più importanti banche e industrie di armi nel mondo», ha scritto il Financial Times ) vengono messi a confronto con la sua presa di posizione contro il blocco delle armi in Turchia.

«Oh, ma mica era un segreto che stavo in Arabia Saudita? Secondo voi, se dovevo tenere un segreto, andavo in un posto dove mi facevo fotografare con David Cameron? Tra l' altro gli avevo chiesto anche una foto dei due più illustri sconfitti da un referendum, però non ha voluto farla», spiega.

Su Twitter, però, c' è anche l' early warning sul tema del governo mandato dal Pd, a firma Dario Franceschini, e indirizzato anche a lui. Quel «repetita iuvant: il governo Conte è l' ultimo di questa legislatura per cui chi lo indebolisce con fibrillazioni, allusioni e retroscena di palazzo, fa il gioco della destra».

Renzi non sembra spaventato, anzi. «Per quale motivo se la prendono con me? Pensano che mi smarchi sulle tasse? Io ho semplicemente fatto notare che, spostando di soli due mesi il taglio del cuneo fiscale, risolviamo contabilmente molti problemi...». Sì ma il no alla tassa sulla plastica? La presa di posizione di Italia viva contro la tassa sui prodotti zuccherini? Il niet sulle auto aziendali? Non saranno troppi, i no? «Andate a chiedere a Stefano Bonaccini, che guida la prima Regione italiana per imballaggi, la stessa che andrà al voto a fine gennaio, se è d' accordo o meno con la legge sulla plastica...

Ci sono tantissime soluzioni che si possono trovare evitando una stangata e magari evitando di perdere com' è successo in Umbria. Vale anche per i produttori di agrumi in Sicilia, che saranno colpiti dalla tassa sulle bevande zuccherate...».

Il leader di Italia viva, insomma, non sembra curarsi troppo delle polemiche innescate dalle sue uscite. La tesi messa a verbale nel tardo pomeriggio sulla legge di Bilancio, questa volta affidata a Facebook, è che «chi elimina autogol» (e il riferimento è a lui stesso) «sta facendo un favore al governo».

Al contrario, «mantenere quelle microtasse dannose () significa fare un regalo a Salvini». Quanto al viaggio a Riad, da cui era rientrato nella notte tra venerdì e sabato, Renzi non si mostra affatto allarmato dalle voci. «Era annunciato che andassi e non mi nascondo certo andando a un forum di preparazione al G20 che si terrà in Arabia Saudita, tra l' altro circondato da fotografi». Di conferenze (ovviamente retribuite) in quella parte del mondo ce n' erano state altre e comunque altri ex capi di Stato occidentali ne hanno tenute e ne tengono. Oltre a lui c' erano il francese Fillon e l' australiano Rudd. E ovviamente Cameron, l' uomo che ha negato il selfie tra illustri vittime dei referendum.