Estratto dell’articolo di Gianluca De Rosa per www.ilfoglio.it

In prima fila a sinistra, arrivati puntuali per l’inizio del convengono, siedono i segretari di Cgil e Uil Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Vestiti quasi identici, si distinguono per le spillette con i colori dei rispettivi sindacati, il segretario rosso e il segretario blu.

A destra invece è appena arrivata Elly Schlein. Blue-jeans, giacca e t-shirt in sfumature d’azzurro, Stan Smith ai piedi, armocromicamente è più in linea con Bombardieri. Ad arrivare per ultimo, dopo aver mandato in ispezione la fida vice Paola Taverna, ecco Giuseppe Conte.

Quando dopo aver stretto tutte le mani a disposizione e ricevuto un applauso di rito, si siede accanto a Schlein, i fotografi sono percorsi da una scossa di eccitazione. Eccoli insieme. Elly e Giuseppe. Di nuovo, dopo il Molise.

Siamo a Roma Tre, dipartimento di Economia di via Silvio D’Amico, quartiere San Paolo. In una sala lauree inusualmente zeppa di telecamere e fotografi si svolge il convegno “Salario e inflazione”. Tra i borbotti di colleghi e giovani ricercatori, si festeggia il ritorno in cattedra dell’uscente presidente dell’Inps, il professor Pasquale Tridico.

È lui il cerimoniere di questo rito alchemico di unione delle sinistre. Come amalgama c’è la proposta di salario minimo a 9 euro, firmata venerdì scorso da tutte le opposizioni (Conte alla fine lo ringrazia: “È merito suo se siamo qui, capiamo perché Meloni lo ha voluto commissariare, con la sua visione illuminata, è incompatibile con il darwinismo sociale del governo”). […]

Dettaglio non secondario: se il leader del centrosinistra lo scegliessero studenti, ricercatori e professori di Roma Tre non sarebbe né l’imbarazzata Elly Schlein, né il piacione Giuseppe Conte, ma il quanto mai battagliero Landini (battuta di Lina Palmerini, giornalista del Sole 24 ore che modera l’incontro: “Se continua a salire con la voce penso la sentiranno anche a palazzo Chigi”, battuta di Bombardieri: “Sogno di parlare almeno la metà di Landini”). La differenza di decibel dell’applausometro in sala comunque è imbarazzante. […]

2.“CHI È CONTRO GIORNALISMO D’INCHIESTA VADA IN ARABIA DOVE USANO LE MOTOSEGHE”: L’ATTACCO DI CONTE

Estratto dell’articolo di Tommaso Coluzzi per www.fanpage.it

Giuseppe Conte scende in campo in difesa del giornalismo d'inchiesta della Rai. Il leader del Movimento 5 Stelle, che in questi giorni ha attaccato la decisione di eliminare la "valorizzazione" del giornalismo d'inchiesta dagli obblighi previsti dal nuovo contratto di servizio, interviene a margine della tavola rotonda con Elly Schlein, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, con delle frasi che sembrano chiamare in causa il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che in passato ha avuto scontri molto duri con la trasmissione Report (soprattutto per la storia dell'ormai celebre autogrill).

Conte sembra fare riferimento, anche in questo caso, al controverso rapporto tra lo stesso senatore di Rignano e il principe saudita Mohammed bin Salman. "Il Movimento 5 Stelle non consentirà mai che non venga rafforzato e valorizzato il giornalismo d'inchiesta – dice Conte ai giornalisti presenti – Per noi è un pilastro fondamentale per quanto riguarda il servizio pubblico".

Poi l'affondo: "Chi vuole fare la guerra santa al giornalismo d'inchiesta, e lo abbiamo visto anche da esponenti politici, vada a vivere in Arabia Saudita, dove hanno gli amici loro, perché lì i giornalisti scomodi li fanno a fette con le motoseghe". Conte si riferisce all'omicidio del giornalista del Washington Post, Jamal Khashoggi, ucciso nel consolato di Arabia Saudita a Istanbul su mandato di Bin Salman. […]

