“CHIAMATEMI BANDECCHI BISCHERO!” – IL SINDACO DI TERNI, DOPO L’ESCLUSIONE DELLA LISTA “ALTERNATIVA POPOLARE” DALLA CIRCOSCRIZIONE CENTRO ALLE EUROPEE, PROMETTE BATTAGLIA: "IN ITALIA LA DITTATURA NON È MAI FINITA, ANCHE SE SOLO AL SUD LOTTEREMO FINO ALL'ULTIMO PER IL 4 %. IN EUROPA C'È BISOGNO DI BANDECCHI. CAPISCO CHE ABBIANO PAURA DI ME. ABBIAMO CHIESTO UN APPUNTAMENTO A GIORGIA MELONI, MA NON ABBIAMO RICEVUTO RISPOSTA..."

STEFANO BANDECCHI IL 25 APRILE

BANDECCHI, 'LOTTERÒ AL SUD, IN EUROPA C'È BISOGNO DI ME'

(ANSA) - "Anche se solo nella circoscrizione Sud lotteremo fino all'ultimo per il 4 %. In Europa c'è bisogno di Bandecchi. Oggi abbiamo bisogno di giustizia europea e questo vuol dire riammettere in tutte le circoscrizioni le liste di Alternativa Popolare. Capisco che hanno paura di me".

STEFANO BANDECCHI

Così Stefano Bandecchi, leader di Alternativa Popolare e sindaco di Terni al Conferenza stampa nella sede di Unicusano a Roma. "Non mi dico imprenditore perché qualcuno lo ha usato contro di me. Quindi mi definisco Bandecchi 'bischero'", ha affermato Bandecchi, ironizzando.

BANDECCHI, CHIESTO A MELONI UN APPUNTAMENTO, NESSUNA RISPOSTA

(ANSA) - "Abbiamo chiesto un appuntamento al Viminale e alla presidente del Consiglio" Giorgia Meloni "ma ancora non abbiamo avuto risposta". Così Stefano Bandecchi, leader di Alternativa Popolare e sindaco di Terni al Conferenza stampa nella sede di Unicusano a Roma, parlando dell'ammissione dell'attuale presenza della lista di Ap alle elezioni europee soltanto nella circoscrizione del Sud, ricusata in tutto il resto di Italia.

stefano bandecchi canta donne 2

BANDECCHI, FORSE DITTATURA MAI FINITA, HANNO DETTO NO AL PPE

(ANSA) - "In Italia forse la dittatura non è mai finita. speriamo che questa volta si possa mettere a posto schizofrenia nazionale che è avvenuta. Sono preoccupato per la democrazia". Così Stefano Bandecchi, leader di Alternativa Popolare e sindaco di Terni al Conferenza stampa nella sede di Unicusano a Roma, in merito l'ammissione della lista di Ap alle elezioni europee soltanto nella circoscrizione del Sud e ricusata in tutto il resto di Italia.

STEFANO BANDECCHI MASSIMO RIPEPI

Bandecchi ha quindi precisato: "Chi non ha accettato la nostra lista non ha accettato il Ppe. Stanno dicendo di no al partito popolare europeo - ha affermato il sindaco -. Ap ha nel suo simbolo il logo del Ppe e il Ppe ha tutti i requisiti per partecipare alle elezioni senza raccogliere le firme. Ora dobbiamo lavarci i panni in casa. Noi ci abbiamo parlato" con i popolari "ma non gradirei un intervento", ha aggiunto. "Comunque si può chiedere a Tajani - ha chiosato Bandecchi - se ci hanno dato il permesso ce lo ha dato pure lui in qualità di vice presidente del partito".