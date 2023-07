“CHICCHE” DI GOSSIP – CARLO CALENDA FESTEGGIA IN STILE RADICAL CHIC L’ARRIVO IN “AZIONE” DELL’EX PIDDINO ALESSIO D’AMATO: GRANDE PARTY NELLA SUA CASA AL MARE A CAPALBIO – CARLETTO, CHE DURANTE I BAGORDI SI È SCATENATO IN PISTA, FAREBBE BENE A TENERE IN FRESCO ALTRE BOTTIGLIE DI SPUMANTE PERCHÉ PRESTO ELENA BONETTI E LUIGI MARATTIN POTREBBERO MOLLARE RENZI...

Estratto da “Chi”

alessio damato carlo calenda

[...]

Calenda fa festa

Grande party shabby chic a Capalbio in casa del leader di Azione Carlo Calenda, che frequenta la spiaggia di Macchiatonda e pare si sia scatenato in pista. Festeggiava anche la new entry nel suo partito dell’assessore Alessio D’Amato (che ha detto addio al Pd) E magari stappava una bottiglia per l’altro probabile arrivo: Elena Bonetti (da Italia Viva).

matteo richetti mariastella gelmini carlo calenda alessio damato

Giorgia e i tacchi

Il segnale la nostra premier Giorgia Meloni l’aveva dato il giorno in cui era entrata a Palazzo Chigi: in scarponcini bassi, strategici per attraversare il cortile del Palazzo, per poi indossare le décolleté per le foto di rito con Mario Draghi. Qualche giorno fa poi ha confessato ai giornalisti che tra il caldo e i tacchi non ce la faceva più a stare in piedi. La premier è come tante altre donne: quando fa caldo preferisce stare con i piedi...per terra.

ALESSIO DAMATO CARLO CALENDA

La performance

In look total Dior l’artista Silvia Giambrone con la sua performance (nello spazio Forof Essenza) sulla lotta armata ha catturato l’attenzione di un drappello di appassionati. Padrona di casa: Giovanna Caruso Fendi che poi ha festeggiato le nozze della figlia Veronica Siciliani Fendi.

ALESSIO DAMATO CARLO CALENDA