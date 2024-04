“CHICCO” SI CHIAMA FUORI – BOTTA E RISPOSTA TRA ENRICO MENTANA E MASSIMO GIANNINI NELL’ORMAI FAMOSA CHAT “25 APRILE”, CREATA DALL'EX DIRETTORE DELLA "STAMPA" - A UN CERTO PUNTO MENTANA, CHE HA DIRETTO IL TG5 DI BERLUSCONI PER 13 ANNI, SI TIRA INDIETRO: “L'ANTIFASCISMO AL QUALE TUTTI NOI CON ONORE CI RICHIAMIAMO È STATO IL PUNTO FORTE DELLA CRITICA CONTRO MELONI. EPPURE LA DESTRA HA VINTO E CONTINUA A ESSERE DAVANTI NEI SONDAGGI. È DAL 1994 CHE SENTO GRIDARE AL LUPO: MA EVIDENTEMENTE FARE L'ANTI-LUPO NON BASTA PIÙ. TORNO AL MIO LAVORO (È L'ORA DEL TG)” – LA REPLICA DI MASSIMO GIANNINI: “UN ‘PROGETTO POLITICO’ NON È E NON SARÀ MAI IL MIO OBIETTIVO…”

Dalla chat “25 aprile”, creata da Massimo Giannini

Enrico Mentana:

Cari amici, in queste trenta e passa ore ho seguito con attenzione, passione e curiosità gli interventi che hanno fatto seguito al bellissimo "calcio d'inizio" di Massimo Giannini sul 25 aprile. Ma ora che sembra delinearsi una sorta di fase costituente di un soggetto politico-culturale vi dico francamente che l'impegno a cui ho dedicato la vita è un altro, l'informazione: con dovere di coscienza critica, ma senza bandiere in mano, e tantomeno costruite da me.

Per tentare di battere la destra sono in campo le forze di opposizione; per ridare slancio alla sinistra sono ormai in parlamento sei diverse formazioni. In alcuni interventi ho ravvisato l'impulso che hanno i cronisti sportivi di spiegare agli allenatori come si deve mettere in campo la squadra, insieme a tanta nostalgia per i bei tempi. Non è il nostro, o almeno non è il mio.

Resta un fatto: che l'antifascismo al quale tutti noi con onore ci richiamiamo è stato il punto forte della critica intellettuale e dell'azione politica contro Meloni e i suoi, prima e durante la campagna elettorale del 2022, e ciclicamente da allora a ora. Eppure la destra ha vinto, e governa, e continua a essere davanti nei sondaggi.

Non solo: è davanti negli altri due paesi più importanti della nostra Europa, Francia e Germania. Io credo che ciò sia anche dovuto al fatto che la sinistra ha smesso di elaborare futuro, vive di eroico passato ma non dà alcuna ricetta sui temi di conflitto. Da noi negli ultimi 15 anni ha perso tutte le elezioni, anche quelle con l'avversario azzoppato: ha sempre poi cambiato leader, ma mai ha discusso la sua linea politica.

Di tesi si parla solo per i nervi, tra le varie anime. Tesi congressuali mai, sul lavoro, sulle migrazioni, sull'ambiente, sulle guerre ci sono posizioni spesso inconciliabili. E questa chat, appena è entrata nel merito ne ha mimato la divaricazione.

Tra sei settimane si vota, e le liste saranno piene di giornalisti che (come in passato) faranno il grande salto, con piena legittimità per carità. A loro consiglierei di portare le loro idee, in positivo. È dal 1994 che sento gridare al lupo: ma evidentemente fare l'anti-lupo non basta più. Torno al mio lavoro (è l'ora del tg).

Un abbraccio a tutti

Risposta di Massimo Giannini:

Amiche ed amici, vi ringrazio tutti per i tanti spunti e contributi arrivati questo pomeriggio. Non è facile trovare quello che avete definito il minimo comune multiplo. Vorrei solo rassicurare chi, come Enrico Mentana, ci tiene a sfilarsi da ogni potenziale “progetto politico”.

Non è e non sarà mai il mio obiettivo. Ieri mattina - e nelle migliaia di mattine che spero di avere ancora di fronte a me - non ho affatto pensato (e non penserò mai) che da questo gruppo dovesse (o debba) nascere un partito! Faccio il giornalista, e voglio continuare a farlo. Così come ognuno di voi fa altro nella vita.

Penso solo che una spinta civica, autonoma da qualunque sigla o consorteria, aiuterebbe a dimostrare - oggi come in altri momenti della storia italiana più o meno recente - che non tutto è permesso, solo perché si sono vinte le elezioni.

Aggiungo, come ha scritto molto giustamente Marco Ruotolo, che già ritrovarsi su una linea di appassionata difesa dei valori fondamentali della Costituzione è/sarebbe un traguardo straordinario, in un Paese che della Carta si ricorda solo alle feste comandate.

Detto tutto questo, la notte ci porterà consiglio, e domani proveremo a immaginare qualche sbocco possibile per questo nostro dibattito, che già di per sé è stato un magnifico regalo per il 25 aprile. Buona notte a tutti!

