“LA CHIUDEREMO IN TOTALE SERENITÀ” – MATTEO SALVINI OSTENTA SICUREZZA A POCHE ORE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE CHIUDERÀ IL DOSSIER DELLE NOMINE NELLE PARTECIPATE: “IERI HO SENTITO PIÙ VOLTE GIORGIA, IERI L’ALTRO PURE, OGGI CI VEDIAMO ALLE 15 E LA CHIUDEREMO” – “I CONTRASTI? LE RICOSTRUZIONI DELLA STAMPA SONO SPESSO FANTASIOSE”

GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI - BY EDOARDO BARALDI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - «Ieri ho sentito più volte Giorgia (Meloni, ndr), ieri l'altro pure, oggi ci vediamo in Consiglio dei ministri alle 15 e la chiuderemo in totale serenità».

Così il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, a margine di un evento elettorale a Udine, a chi gli chiedeva di eventuali tensioni all’interno della maggioranza di governo sulla partita dei rinnovi dei vertici delle partecipate pubbliche.

Rispetto a eventuali contrasti tra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia sulle nomine, Salvini ha parlato di ricostruzioni «spesso fantasiose» da parte della stampa.

