6 apr 2023 19:39

“È LA CHIUSURA DI FATTO DELLA SECONDA REPUBBLICA” – CARLO CALENDA PARLA COME SE BERLUSCONI FOSSE GIÀ TRAPASSATO: “SI CHIUDE UN PEZZO DI STORIA, MA LA VITA È PIÙ LARGA DELLA VITA. È STATO UN LEONE, ANZI, È UN LEONE”, E DA FORZA ITALIA SI INCAZZANO! GASPARRI: “DA POLITICO IMPROVVISATO E ETERNO FIGLIO DI FAMIGLIA ALLEVATO CON DOSI MASSICCE DI RACCOMANDAZIONI, NON SA NÉ PARLARE, NÉ TACERE. NON HA IMPARATO I PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’EDUCAZIONE”