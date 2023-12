28 dic 2023 13:26

“CI DOBBIAMO VERGOGNARE PERCHÉ NON PRENDIAMO SOLDI DA AUTOCRATI?” – CARLO CALENDA RANDELLA SUL SUO EX ALLEATO RENZI CHE "CI FA LA GRAZIA DI PAGARE LE TASSE" – MATTEONZO GONGOLA PERCHÉ INCASSA UN MUCCHIO DI QUATTRINI (“NON MI VERGOGNO DI PAGARE IN UN GIORNO IL TRIPLO DELLE TASSE CHE CONTE HA PAGATO IN UN ANNO”) – E CALENDA ATTACCA: “GODITI I TUOI SOLDI E NON FARCI LA MORALE...”