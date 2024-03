17 mar 2024 16:20

“CI DUE SONO DUE CANDIDATI, UNO VECCHIO E INADATTO... L'ALTRO SONO IO” - JOE BIDEN, IN UN RARO MOMENTO DI LUCIDITÀ, PERCULA "THE DONALD": “TRUMP PENSA DI CORRERE CONTRO OBAMA, È QUELLO CHE HA DETTO LUI… - LA DEMOCRAZIA E LA LIBERTÀ SONO SOTTO ATTACCO. PUTIN È IN MARCIA SULL'EUROPA E TRUMP SI INCHINA A LUI E GLI DICE DI FARE QUELLO CHE VUOLE. MA NOI NON CI INCHINEREMO...’”