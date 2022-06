“CI OPPONIAMO ALLE PAROLE CHE DIFFAMANO LA VIA DELLA SETA” – LA CINA È MOLTO PREOCCUPATA DAL MEGA PIANO DI INVESTIMENTI DA 600 MILIARDI, ANNUNCIATO AL G7, CHE POTREBBE ROVINARGLI IL SOGNO DI CONQUISTARE IL MONDO A SUON DI INFRASTRUTTURE - “ACCOGLIAMO CON FAVORE TUTTE LE INIZIATIVE CHE PUNTANO ALLA COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE GLOBALI, MA CI OPPONIAMO ALLA PROMOZIONE DI CALCOLI GEOPOLITICI…”

xi jinping

(ANSA) - La Cina attacca il G7 all'indomani del lancio dell'iniziativa da 600 miliardi di dollari per lo sviluppo infrastrutturale dei Paesi in via di sviluppo che punta a contrastare la Nuova Via della Seta (Bri), l'ambizioso piano di interconnessione euro-asiatica promosso da Pechino.

G7 IN GERMANIA

"La Cina accoglie sempre con favore tutte le iniziative che puntano a promuovere la costruzione di infrastrutture globali", ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri Zhao LIjian, ma "ci opponiamo alla promozione di calcoli geopolitici in nome della costruzione di infrastrutture, e alle parole e ai fatti che diffamano l'iniziativa 'Belt and Road'".

g7 in germania biden e scholz g7 in germania foto dei leader g7 in germania ursula von der leyen xi jinping lavoratori cina g7 in germania mario draghi xi jinping xi jinping vertice brics