14 mar 2024 15:19

“CI SONO STATE INVASIONI DI CAMPO SULLA SCELTA DI L’AQUILA COME CAPITALE DELLA CULTURA” – IL SINDACO DI RIMINI JAMIL SADEGHOLVAAD ATTACCA: “QUESTA COMPETIZIONE MOSTRA IL LATO PEGGIORE DEL NOSTRO PAESE”. E CONFERMA CHE DIETRO LA SCELTA DELL’AQUILA C’E’ STATA UNA CAMBIALE ELETTORALE ONORATA DA MELONI E SANGIULIANO - COME DAGO-DIXIT, IL PRIMO CITTADINO DELL’AQUILA PIERLUIGI BIONDI È IL VERO ARTEFICE DELLA VITTORIA DEL CENTRODESTRA IN ABRUZZO: È STATO LUI A CONVINCERE I FRATELLINI D’ITALIA A VOTARE PER IL PRESIDENTE IN SMART WORKING MARSILIO...