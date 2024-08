25 ago 2024 19:10

“CI STIAMO AVVIANDO VERSO UNA TERZA GUERRA MONDIALE. CERCHIAMO DI EVITARLA” – DONALD TRUMP AZZANNA JOE BIDEN E KAMALA HARRIS PER LA TENSIONE TRA HEZBOLLAH E ISRAELE (GUIDATO DAL SUO EX AMICO NETANYAHU): “CHI STA NEGOZIANDO PER NOI IN MEDIO ORIENTE? LE BOMBE SONO LANCIATE OVUNQUE E ‘SLEEPY JOE’ STA. DORMENDO SU UNA SPIAGGIA DELLA CALIFORNIA, ESILIATO DAI DEMOCRATICI” – POI CONIA UN NUOVO SOPRANNOME PER TIM WALZ, IL CANDIDATO VICE DI KAMALA: “TAMPON TIM”, LEGATO ALL’ACCUSA DI…