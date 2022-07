“SENZA DRAGHI IL NOSTRO PESO NEL MONDO SARÀ MOLTO RIDOTTO” - IL SENATORE DEL PD, ZANDA: “L'ITALIA PAGHERÀ MOLTO MOLTO CARA QUESTA GIORNATA POLITICA AL SENATO. IL PARLAMENTO SI È QUASI SUICIDATO, COMMETTENDO UN CRIMINE POLITICO. DRAGHI POTEVA ESSERE PIÙ DIPLOMATICO? HO APPREZZATO LA SUA CHIAREZZA IN UN LINGUAGGIO FATTO SPESSO DI SOTTINTESI E NON DETTI. MOLLARE IL M5S? CON QUESTA LEGGE ELETTORALE, LE ALLEANZE NON POSSONO NON AVERE UN CARATTERE TATTICO. QUELLA CON I 5STELLE NON E’ UN’INTESA STRATEGICA MA SOLO UN'ALLEANZA ELETTORALE - SPENDERE IL NOME DI DRAGHI IN CAMPAGNA ELETTORALE? MAI!”