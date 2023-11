16 nov 2023 10:22

“LA CINA NON INTENDE ENTRARE IN GUERRA CON NESSUNO, NON COMBATTERÀ NÉ UNA GUERRA FREDDA NÉ UNA GUERRA CALDA” - XI JINPING SI TRAVESTE DA AGNELLO E PROVA A RASSICURARE IL MONDO SULLE INTENZIONI DI PECHINO: “LA PACE, L'AMICIZIA E L'ARMONIA SONO VALORI RADICATI NELLA CIVILTÀ CINESE. NON TORNEREMO MAI SUL SENTIERO DELLA COLONIZZAZIONE, DEL SACCHEGGIO O DELLA COERCIZIONE. IN OLTRE 70 ANNI, LA CINA NON HA PROVOCATO CONFLITTI O GUERRE, NÉ HA OCCUPATO UN SOLO CENTIMETRO DI TERRA STRANIERA - LA CINA NON PERSEGUIRÀ MAI L'EGEMONIA O L'ESPANSIONE, E NON IMPORRÀ MAI LA PROPRIA VOLONTÀ AD ALTRI”