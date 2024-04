“LA CINA RAFFORZERÀ LA COOPERAZIONE STRATEGICA CON LA RUSSIA E SOSTERRÀ IL SUO SVILUPPO STABILE SOTTO LA GUIDA DEL PRESIDENTE PUTIN” - IL MINISTRO DEGLI ESTERI WANG YI, INCONTRANDO L'OMOLOGO SERGHEI LAVROV, CONFERMA LA SOLIDITA’ DELL’ASSE TRA PECHINO E MOSCA - NONOSTANTE SOSTENGA DI ESSERE NEUTRALE NEL CONFLITTO UCRAINO, LA CINA NON HA MAI CONDANNATO MOSCA PER LA SUA OFFENSIVA MILITARE. XI E PUTIN HANNO ANNUNCIATO CHE I LEGAMI TRA I RISPETTIVI PAESI STAVANO "ENTRANDO IN UNA NUOVA ERA"

MEDIA RUSSI, LA CINA RAFFORZERÀ LA COOPERAZIONE CON MOSCA

(ANSA) - PECHINO, 09 APR - La Cina "rafforzerà la cooperazione strategica" con la Russia e sosterrà il suo "sviluppo stabile sotto la guida del presidente Putin. Pechino e Mosca continueranno a rafforzare la cooperazione strategica sulla scena mondiale e si forniranno un forte sostegno reciproco".

Lo ha affermato il ministro degli Esteri Wang Yi, incontrando l'omologo Serghei Lavrov, secondo i media russi. Lavrov ha osservato che le due parti continueranno la cooperazione nella lotta al terrorismo, anche attraverso meccanismi multilaterali: "Ringrazio la parte cinese per il cordoglio espresso sull'attacco terroristico nella regione di Mosca del 22 marzo".

"Il sostegno del popolo è la fonte del progresso in Russia. Penso che sotto la forte guida del presidente Putin, il popolo russo avrà un futuro luminoso", ha aggiunto Wang, sempre secondo i media russi. Lavrov, a sua volta, ha ringraziato la Cina per il suo "sostegno", notando che il presidente "Xi Jinping è stato tra i primi a inviare messaggi di congratulazioni al presidente eletto Putin, e siamo in generale grati ai nostri amici cinesi per questo sostegno".

"I risultati elettorali hanno confermato la profonda fiducia del popolo russo nel nostro leader e nella politica interna ed estera in corso. Ciò vale anche per il rafforzamento dell'interazione strategica e del partenariato con la Repubblica popolare cinese", ha proseguito Lavrov.

Negli ultimi anni Cina e Russia hanno intensificato la cooperazione economica e i contatti diplomatici, e la loro partnership strategica si è ulteriormente consolidata dopo l'invasione dell'Ucraina. Malgrado affermi di essere una parte neutrale nel conflitto ucraino, Pechino è stata duramente criticata per il rifiuto nella condanna di Mosca per la sua offensiva militare: durante il summit tenuto lo scorso ottobre, Xi e Putin dissero che i legami stavano "entrando in una nuova era".

CINA, PECHINO E MOSCA DEVONO DIFENDERE EQUITÀ E GIUSTIZIA

(ANSA-AFP) - PECHINO, 09 APR - La Cina e la Russia devono schierarsi dalla parte "dell'equità e della giustizia": lo ha detto oggi il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel corso di una conferenza stampa seguita all'incontro a Pechino con il suo omologo russo Sergei Lavrov. "In qualità di membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu e di grandi potenze emergenti, la Cina e la Russia devono schierarsi chiaramente dalla parte del progresso storico, dell'equità e della giustizia", ;;ha affermato Wang, aggiungendo che le due parti "continueranno a mantenere scambi ravvicinati in varie forme".

