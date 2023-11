“LA CINA SOTTO XI HA PROBLEMI REALI” – BIDEN ACCOGLIE CON UNA SBERLA IL PRESIDENTE CINESE, ARRIVATO A SAN FRANCISCO PER UN SUMMIT DELICATISSIMO – QUESTA SERA IL FACCIA A FACCIA: SUL TAVOLO LE GUERRE IN MEDIO ORIENTE E IN UCRAINA, LE TENSIONI NEL PACIFICO E LE RESTRIZIONI SULL'EXPORT TRA USA E CINA – L'OBIETTIVO PRIMARIO AMERICANO È RISTABILIRE I CANALI DI COMUNICAZIONE MILITARE – AD ATTENDERE XI ALL'AEROPORTO ANCHE UN GRUPPETTO DI CONTESTATORI… – VIDEO

xi jinping a san francisco

1 – BIDEN, 'LA CINA SOTTO XI HA PROBLEMI REALI'

(ANSA-AFP) - SAN FRANCISCO, 14 NOV - La Cina ha "problemi reali" sotto la guida del presidente Xi Jinping: lo ha detto il presidente americano Joe Biden nel corso di un a evento per la raccolta di fondi alla vigilia del suo incontro con il leader cinese a San Francisco. "Il Presidente Xi è un altro esempio di come il ripristino della leadership americana nel mondo stia prendendo piede. Hanno problemi reali", ha affermato Biden. (ANSA-AFP).

xi jinping a san francisco

2 – XI ATTERRATO A SAN FRANCISCO ALLA VIGILIA DEL SUMMIT CON BIDEN

(ANSA) - Il presidente cinese Xi Jinping e' atterrato all'aeroporto di San Francisco, alla vigilia del summit con Joe Biden a margine del vertice Apec. Lo riferiscono media Usa.

3 – MANIFESTANTI PRO E CONTRO CINA PER CORTEO BIDEN A SAN FRANCISCO

(ANSA) - Manifestanti pro e contro Pechino all'arrivo di Joe Biden all'aeroporto di San Francisco, alla vigilia del summit con Xi Jinping. Secondo il pool di reporter al seguito, c'erano oltre 2000 manifestanti allineati lungo la strada, un mix di pro e anti Cina. Tra i cartelli slogan come "Fine al Pcc (il partito comunista cinese)", "Hong Kong libera" ma anche "Un caloroso benvenuto al presidente Xi Jinping".

arrivo di xi jinping a san francisco

Molte persone sventolano bandiere cinesi insieme a qualcuno che agitava una bandiera di Taiwan, un altro che mostrava una bandiera tibetana e un altro ancora che esibiva una bandiera dello Xinjiang. Quando il corteo è uscito dall'autostrada per entrare nel centro della città erano presenti circa 50 manifestanti.

Non era chiaro chi stessero sostenendo poiché i cartelli erano in cinese, spiega il pool. Poi, pochi isolati più in là e per i 2 km successivi, centinaia di persone erano allineate su ciascun lato della strada. Sventolavano bandiere cinesi e americane, esultando al passaggio del corteo. Sembrava ci fossero alcuni manifestanti mescolati tra loro, tra cui una persona che reggeva un cartello con la scritta "La Cina ha campi di concentramento". Ma la netta maggioranza sventolava bandiere cinesi. In un isolato c'erano anche i "Dragon dancers'.

3 – OGGI ALLE 10 L'INCONTRO CON IL LEADER CINESE PECHINO PRONTA A RIAPRIRE I CANALI MILITARI

Estratto dell’articolo di Alberto Simoni per “La Stampa”

xi jinping a san francisco

Joe Biden e Xi Jinping si stringeranno la mano questa mattina alle 10,45 (le 19,45 in Italia) in un luogo ancora ignoto della Bay Area di San Francisco prima di ritirarsi in una duplice sessione di lavori in cui passeranno in rassegna ogni dossier delle relazioni bilaterali e questioni internazionali. Sarà il loro secondo incontro dopo quello di Bali nel novembre del 2022 e avverrà a margine del summit dell'Apec in corso in California.

XI JINPING E JOE BIDEN GIOCANO A SCACCHI - IMMAGINE CREATA CON MIDJOURNEY

L'obiettivo americano è ristabilire e tenere aperti canali di comunicazione militare. I temi in discussione sono moltissimi, dal conflitto in Ucraina, sino al Medio Oriente dove Washington confida che la Cina possa avere un ruolo nel sostegno a Israele e negli aiuti a Gaza.

I temi economici e commerciali, con le restrizioni sull'export e il braccio di ferro sull'hi tech, e le tensioni nel Pacifico saranno tuttavia centrali. Due questioni potrebbero invece sfociare in intese concrete: la prima è l'impegno cinese a frenare il traffico di Fentanyl; la seconda è legato alla regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale.

Un momento chiave della missione di Xi negli Usa è l'incontro con la comunità del business. Il leader cinese incontrerà i vertici di Citigroup, Microsoft, Exxon e Elon Musk fra gli altri.

XI JINPING VS JOE BIDEN - IMMAGINE CREATA CON MIDJOURNEY

xi jinping a san francisco arrivo di xi jinping a san francisco il governatore della california Gavin Newsom e xi jinping