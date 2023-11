“LA CINA SOTTO XI JINPING HA PROBLEMI REALI” – JOE BIDEN PRIMA DELL’INCONTRO CON XI JINPING PROVA A METTERE UN PO' DI PEPE: “LUI È UN ALTRO ESEMPIO DI COME IL RIPRISTINO DELLA LEADERSHIP AMERICANA NEL MONDO STIA PRENDENDO PIEDE” – IL CREMLINO OSSERVA CON ATTENZIONE: “È UN INCONTRO IMPORTANTE PER TUTTI” – UFFICIALMENTE, I DUE LEADER PARLERANNO DI CLIMA, MA I VERI TEMI SUL TAVOLO SONO TAIWAN, GAZA E L’UCRAINA…

(ANSA-AFP) - La Cina ha "problemi reali" sotto la guida del presidente Xi Jinping: lo ha detto il presidente americano Joe Biden nel corso di un a evento per la raccolta di fondi alla vigilia del suo incontro con il leader cinese a San Francisco. "Il Presidente Xi è un altro esempio di come il ripristino della leadership americana nel mondo stia prendendo piede. Hanno problemi reali", ha affermato Biden.

USA-CINA: CREMLINO, 'INCONTRO BIDEN-XI IMPORTANTE PER TUTTI'

(Adnkronos) - Il Cremlino considera "importante per tutti" l'atteso incontro negli Stati Uniti tra Joe Biden e Xi Jinping, a margine del summit Apec di San Francisco, il primo faccia a faccia tra il presidente americano e il leader cinese da un anno. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha parlato di relazioni bilaterali, che sono "un loro diritto".

"Non è una questione che domina la nostra agenda, ma ovviamente qualsiasi incontro di questo genere tra le due maggiori economie del mondo è importante per tutti - ha aggiunto nelle dichiarazioni riportate dall'agenzia russa Tass - Seguiremo le notizie che arriveranno da questo incontro".

USA-CINA: SUL CLIMA IMPEGNO A COLLABORARE, ACCORDO PER GRUPPO DI LAVORO

(Adnkronos) - Stati Uniti e Cina promettono azioni sui cambiamenti climatici, mentre si attende l'incontro tra Joe Biden e Xi Jinping, a margine del summit Apec di San Francisco, il primo da un anno tra il presidente americano e il leader cinese. La crisi climatica "è una delle sfide più grandi dei nostri tempi", si legge in una dichiarazione congiunta diffusa dal Dipartimento di Stato e dall'agenzia ufficiale cinese Xinhua con la cooperazione sul clima considerata un barlume di speranza nelle difficili relazioni tra i due Paesi. Washington e Pechino riaffermano gli obiettivi dell'Accordo di Parigi del 2015, con l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 gradi in più rispetto ai livelli preindustriali, e se possibile per limitarlo a 1,5.

Arriva tutto alla vigilia della Cop28 (la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) che si terrà a fine mese a Dubai. La Cina è il primo Paese per emissioni di gas serra, seguita dagli Usa, ma se si fotografano le emissioni pro capite gli Stati Uniti sono davanti alla Repubblica Popolare. Il gigante asiatico prevede una riduzione graduale delle emissioni a partire dal 2030, strategia considerata incompatibile con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. La Cina afferma di puntare alla neutralità carbonica entro il 2060.

Stati Uniti e Cina hanno concordato il riavvio dei colloqui formali sui cambiamenti climatici, fermi da oltre un anno, e promettono di intensificare il coordinamento anche sulla riduzione del metano, potente gas serra, e di lavorare insieme per accelerare la transizione dalle fonti fossili alle rinnovabili. Annunci arrivati con la dichiarazione congiunta diffusa nelle ultime ore dopo i colloqui della scorsa settimana a Sunnylands tra l'inviato per il clima John Kerry (che a luglio era stato a Pechino parlando di un lavoro "incredibile" sulle rinnovabili) e la controparte cinese Xie Zhenhua.

Il nuovo gruppo di lavoro annunciato si concentrerà su "transizione energetica, metano, economia circolare ed efficienza energetica, province/stati e città sostenibili, deforestazione" e lavorerà per "dialogo e cooperazione al fine di accelerare le azioni concrete sul clima negli anni 2020".

Il Washington Post evidenzia come gran parte della dichiarazione rielabori semplicemente un accordo Usa-Cina del 2021 e come non ci siano segnali di svolta su questioni controverse come la costruzione da parte della Cina di centrali a carbone, ma - scrive ancora il giornale - anche semplicemente un accordo rinnovato vale come un progresso nell'attuale contesto.

Kerry, ricorda il Post, aveva fatto nell'ultimo anno vari tentativi per rilanciare il gruppo di lavoro bilaterale, dopo lo stop arrivato da Pechino infuriata nell'agosto 2022 dalla visita a Taiwan di Nancy Pelosi, allora speaker della Camera.

BIDEN-XI CASA BIANCA: “PER NOI LA CINA È UNA. AIUTATECI A GAZA”

Dal “Fatto quotidiano”

Biden e Xi vedono a San Francisco. Le distanze tra le due superpotenze rimangono tutte sul tappeto, ma è la Casa Bianca a creare le condizioni per una distensione […].

È il portavoce John Kirby a parlare alla stampa: “Non c'è nessun cambiamento nella politica Usa di un'unica Cina. Non vogliamo vedere la tensione nello Stretto di Taiwan risolte unilateralmente e vogliamo vedere la democrazia di Taiwan continuare a fiorire”. Con Taiwan, quindi, ma “un'unica Cina”.

Un ritornello che a Pechino ripetono da sempre. […] Nell'incontro tra i presidenti è sfiorato il tema Ucraina, mentre è affrontato in modo netto il capitolo Medio Oriente: gli Usa accoglierebbero con favore l'opportunità che la Cina fosse d'aiuto nel garantire che Israele possa ottenere sostegno, e che gli aiuti umanitari che arrivano a chi ne ha bisogno a Gaza. Sempre gli Stati Uniti, pochi giorni fa, avevano fatto appello proprio alla Cina perché utilizzasse la sua influenza sull'Iran per tenere a bada gli ayatollah e non allargare il conflitto.

