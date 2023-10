BENJAMIN NETANYAHU

1. NETANYAHU, 'ABBIAMO SOLO COMINCIATO A COLPIRE HAMAS'

(ANSA) - "Abbiamo solo cominciato a colpire Hamas e non ci fermeremo". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu secondo cui "è una guerra per la nostra esistenza". Netanyahu ha poi paragonato Hamas all'Isis: "Come abbiamo sconfitto l'Isis sconfiggeremo anche Hamas". "Ci aspettano giorni duri ma siamo determinati a vincere questa guerra per il nostro popolo".

2. NETANYAHU, APPELLO ALL'OPPOSIZIONE PER GOVERNO DI UNITÀ

(ANSA) - "Faccio appello ai partiti dell'opposizione per un governo di emergenza nazionale ma senza precondizioni". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu parlando in tv sul conflitto con Gaza. "Il popolo è unito, lo dev'essere anche la leadership", ha aggiunto.

Il premier - dopo aver sottolineato che Israele è passato ad un attacco contro Hamas come non si era mai visto in passato - ha ringraziato il presidente Biden per il suo sostegno allo stato ebraico. "I nostri nemici - ha aggiunto - capiscono bene il significato degli spostamenti navali statunitensi". Il premier ha quindi esteso i suoi ringraziamenti anche agli altri leader che hanno preso aperto appoggio a Israele.

Tra gli obiettivi indicati da Netanyahu per l'esercito ci sono quello "della ripulitura dei villaggi lungo il confine" dai miliziani di Hamas e il rafforzamento degli altri fronti, al confine con il Libano e in Cisgiordania. "Il nostro cuore - ha sottolineato - è con gli ostaggi, israeliani e non, ebrei e non ebrei". "Ci vorrà pazienza - ha concluso citando versetti del Libro di Samuele sulla potenza di Israele che non verrà meno - ma alla fine di questa campagna si capirà che Hamas ha compiuto un errore terribile ad attaccare Israele.

3. IL VOTO DI NETANYAHU AI "SELVAGGI" DI HAMAS: IL PREMIER ISRAELIANO AFFERMA CHE "CIÒ CHE FAREMO AI NOSTRI NEMICI NEI PROSSIMI GIORNI SI RIPERCUOTERÀ SU DI LORO PER GENERAZIONI"

Traduzione dell’articolo di David Averre per https://www.dailymail.co.uk/ - estratto

Nel suo discorso in tv di ieri sera, il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato l'intenzione di annientare Hamas, vendicando i micidiali attacchi a sorpresa del gruppo militante palestinese che nel fine settimana hanno causato la morte di centinaia di israeliani.

Netanyahu […] ha paragonato Hamas al gruppo dello Stato Islamico e ha detto che Israele intende dispiegare "una forza senza precedenti" che si "riverberebbe per generazioni". “Abbiamo solo iniziato a colpire Hamas", ha detto Netanyahu, 73 anni, in un discorso televisivo nazionale ieri sera tardi. Quello che faremo ai nostri nemici nei prossimi giorni si ripercuoterà su di loro per generazioni. I terroristi di Hamas hanno legato, bruciato e giustiziato bambini. Sono dei selvaggi. Hamas è l'ISIS", ha concluso Netanyahu.

Migliaia di obiettivi di Hamas sono stati spazzati via in brutali campagne di bombardamento aereo, secondo quanto affermano i funzionari della difesa israeliana, ma i filmati strazianti che circolano sui social media mostrano come i razzi e le bombe abbiano anche distrutto i blocchi residenziali palestinesi, uccidendo centinaia di civili.

Il portavoce militare Richard Hecht ha dichiarato martedì ai giornalisti che i corpi di circa 1.500 militanti di Hamas sono stati trovati intorno al confine con Gaza in seguito agli attacchi, aggiungendo che le forze di sicurezza hanno "più o meno ripristinato il controllo del confine" con Gaza. Israele ha anche ordinato un "assedio completo" di Gaza, tagliando elettricità, carburante e cibo ai 2,3 milioni di palestinesi che, per la maggior parte, vivono già in condizioni di estrema povertà.

La guerra, che dura da quattro giorni, ha già provocato almeno 1.600 vittime, mentre Israele ha assistito a scontri a fuoco nelle strade delle proprie città per la prima volta da decenni e i quartieri di Gaza sono stati ridotti in macerie. In risposta al selvaggio bombardamento aereo di Gaza, Hamas ha avvertito ieri sera che avrebbe iniziato a giustiziare i prigionieri civili israeliani. […]

