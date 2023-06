“È UN COGLIONE, MI HA MESSO LE MANI ADDOSSO, SE TORNA GLI TIRO DUE PIZZE” - SPINTONI E INSULTI TRA IL SINDACO DI TERNI STEFANO BANDECCHI E L’ADDETTO STAMPA DAVANTI AL COMUNE: ”HA TENTATO DI AGGREDIRMI, IL MOTIVO? CHIEDETELO A LUI” - LA VERSIONE DELL’ADDETTO STAMPA DEL COMUNE UMBRO: "IL SINDACO MI HA CHIESTO DI CONVOCARE UNA CONFERENZA DEL SUO PARTITO E GLI HO FATTO PRESENTE CHE..." - VIDEO

Il pacato sindaco di Terni Stefano Bandecchi, con il consueto aplomb britannico, si confronta civilmente con l’addetto stampa del Comune, Gianluca Diamanti, per chiarire una lieve diversità di vedute. pic.twitter.com/InSWKHNPxv — Matteo Grandi (@matteograndi) June 27, 2023

Estratto da open.online

Tensione davanti al palazzo del Comune di Terni dove questa mattina – martedì, 27 giugno – il neo sindaco Stefano Bandecchi è stato ripreso in un video in cui arriva quasi allo scontro fisico con il responsabile della comunicazione della giunta comunale Gianluca Diamanti. Il vicesindaco e il capo di gabinetto, presenti al momento del diverbio, sono riusciti a staccarli. Contattato da Umbria24, Il primo cittadino – che non è più il proprietario della Ternana – ha però riferito di non considerare la vicenda chiusa: «È un co****ne, mi ha messo le mani addosso. Dice di essere un giornalista ma per me non vale niente manco come persona». Sullo stesso tono il commento rilasciato dallo stesso Bandecchi all’Ansa e ripreso da La Nazione: «Ha tentato di aggredirmi, ma se torna gli do due pizze», ha detto il sindaco ternano. «Il motivo per cui sono stato aggredito? Chiedetelo a lui», ha aggiunto.

La replica dell’addetto stampa

L’addetto stampa del Municipio ternano, Gianluca Diamanti, ha invece dato la sua versione dei fatti: «Il sindaco mi aveva chiesto di convocare una conferenza stampa del suo partito e io gli ho fatto presente, con toni cortesi, che essendo un dipendente comunale posso convocare conferenze del Comune, della giunta o del sindaco, di tipo istituzionale, ma non di una forza politica. Il resto lo avete visto…», ha detto Diamanti.

