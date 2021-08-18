“COLPI DI SOLE” FLASH/2 - DA PARTE SUA CONTE SI E' INCAZZATO CON BUFFAGNI PERCHE' SI E' FIDATO DI LUI PER LA LETTERA AL "CORRIERE" (NON SOLO PER L'ERRORE SUI BAMBINI POVERI) - L'EX VICE MINISTRO AVEVA GARANTITO CHE SALA AVREBBE ACCOLTO UNA LISTA M5S AL SUO FIANCO PER LE COMUNALI. E INVECE IL SINDACO GLI HA FATTO CIAO CIAO CON LA MANO: "CI VEDIAMO AL BALLOTTAGGIO" (E I GRILLINI DEL SUD SI SO' INCAZZATI PER LO SLANCIO MENEGHINO DI CONTE)-
COME MAI NESSUN PARTITO HA CHIESTO DI ANTICIPARE L’AUDIZIONE DI LUIGI DI MAIO, PREVISTA PER IL 24 AGOSTO IN COMMISSIONE ESTERI, PER RIFERIRE SULLA CRISI IN AFGHANISTAN? SEMPLICE: HANNO PAURA DI FARE UNA FIGURA DI MERDA, LASCIANDO I BANCHI VUOTI, DAL MOMENTO CHE I PARLAMENTARI DOVREBBERO TORNARE PRIMA DALLE FERIE (COME È STATO “COSTRETTO” A FARE DI MAIO) - INTANTO QUESTA MATTINA IL COPASIR SI È RIUNITO PER AUDIRE IL DIRETTORE DEL DIS BELLONI, POI TOCCHERÀ A LUIGINO E AL CAPO DELL’AISE CARAVELLI
TUTTI CONTRO BIDEN - IL PRESIDENTE E’ NEL MIRINO DELLA STAMPA LIBERAL CHE LO ACCUSA DI AVER MENTITO, ESCLUDENDO IL TRACOLLO DELL’ESERCITO AFGHANO MENTRE AVEVA GIA’ I REPORT DEGLI 007 CHE SOSTENEVANO IL CONTRARIO - TRUMP E I REPUBBLICANI LO ACCUSANO DI UNA DISFATTA STORICA - L’ALA TERZOMONDISTA DEI DEMOCRATICI LO INFILZA PER AVER ABBANDONATO LE DONNE AFGHANE - SMENTITA LA TEORIA SECONDO CUI GLI STATI UNITI STAVANO MANTENENDO LA PACE IN AFGHANISTAN CON POCHE MIGLIAIA DI UOMINI: L'APPARENTE PACIFICAZIONE ERA SOLO IL RISULTATO DI UNA TREGUA OFFERTA DAI TALEBANI IN CAMBIO DELLA PROMESSA DEL RITIRO…
"I CINESI DIVENTERANNO AMICI DEI TALEBANI E COMINCERANNO A FARE AFFARI, ATTIRATI DALLE MATERIE PRIME. NOI ABBIAMO BUTTATO UN TRILIONE DI DOLLARI PER FARE UN FAVORE A PECHINO" - IL GRANDE FOTOGRAFO STEVE MCCURRY CHE A KABUL E' DI CASA: “SAPEVAMO CHE I TALEBANI GODEVANO DI UN LARGO CONSENSO TRA LA POPOLAZIONE, SOPRATTUTTO NELLE CAMPAGNE, PERCHÉ NELLE CITTÀ REGNAVA LA CORRUZIONE E TANTI, FRA COLORO CHE SERVIVANO L'ESERCITO O L'AMMINISTRAZIONE, ERANO LÌ PER ARRICCHIRSI…”
KABUL BRUCIA... E DI MAIO SI SCOTTA! - ALLA FINE LUIGINO È RIENTRATO A ROMA CON LA SUA INVIDIABILE ABBRONZATURA, MA LE POLEMICHE SULLA SUA VACANZA PROLUNGATA NONOSTANTE LA CRISI IN AFGHANISTAN NON SI PLACANO. DRAGHI SI È MOLTO INCAZZATO PER LE IMMAGINI DEL MINISTRO DEGLI ESTERI TUTTO ALLEGRO INSIEME A EMILIANO E BOCCIA DURANTE IL DISASTRO DI KABUL - TUFFI, ABBRACCI E SPRUZZATE D'ACQUA: SU "OGGI" LE FOTO DELL'EX BIBITARO CHE SI RILASSA CON LA FIDANZATA VIRGINIA SABA...