MELONI, COME CI SI PUÒ SEDERE A TRATTARE CON LA RUSSIA?

GIORGIA MELONI - COMUNICAZIONI AL SENATO

(ANSA) - "Come ci si può sedere al tavolo delle trattative con chi non ha mai rispettato gli accordi?". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni in Aula al Senato in vista del Consiglio europeo parlando delle violazioni degli accordi della Russia nei confronti dell'Ucraina. Sulla cooperazione con Kiev ha aggiunto: "non si tratta dell'impegno a fornire armi, ma di un'intesa che riguarda una cooperazione a 360 gradi, come è naturale che avvenga con uno stato che ha avviato il processo di ingresso nell'Unione europea".

GIORGIA MELONI - COMUNICAZIONI AL SENATO

MELONI, ACCORDO COOPERAZIONE CON KIEV È PER PACE, PERCHÉ CRITICHE?

(ANSA) - "C'è il nostro impegno a creare le condizioni per una pace giusta e mi stupisce che proprio chi si riempie" la bocca della "parola pace abbia contestato l'accordo sulla cooperazione con l'Ucraina" perché quell'accordo "riguarda più la pace che non il conflitto". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in Aula al Senato.

MELONI, IL SACRIFICIO DI NAVALNY NON SARÀ DIMENTICATO

(ANSA) - "L'Italia saluta con favore l'ingresso della Svezia e della Finlandia nella Nato e condanna ogni atteggiamento aggressivo della Russia verso questi Paesi amici così come nei confronti dei paesi baltici. Ribadiamo la nostra condanna ad elezioni farsa nei territori ucraini ed il decesso di Nalvalny il suo nome come simbolo del sacrificio per libertà non sarà dimenticato". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in aula al Senato.

IL TWEET CON CUI GIORGIA MELONI SI COMPLIMENTO' CON PUTIN PER LE ELEZIONI DEL 2018

UCRAINA: MELONI, NO A INTERVENTO DIRETTO, RISCHIO ESCALATION

(ANSA) - Sulla "proposta avanzata dalla Francia circa il possibile intervento diretto", "ribadisco anche in questa Aula che la nostra posizione non è favorevole a questa ipotesi foriera di un'escalation pericolosa da evitare a ogni costo". Lo dice la premier Giorgia Meloni durante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Ue parlando dell'Ucraina. Meloni ha auspicato sulla posizione del governo la compattezza del Parlamento.

MELONI, A CONSIGLIO UE RIBADIREMO SOSTEGNO A UCRAINA

(ANSA) - "Ci avviciniamo a uno degli ultimi consigli europei di questa legislatura e superato lo scoglio della revisione del patto una parte molto significativa verterà sui grandi temi della politica internazionale e si partirà dal tema" dell'invasione russa. "Ribadiremo il nostro sostegno all'Ucraina". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in Aula al Senato.

SALVINI CON LA MAGLIA DI PUTIN

MELONI, ITALIA PRONTA A FARE LA SUA PARTE SULLA DIFESA EUROPEA

(ANSA) - "La vicenda del Mar Rosso serve per discutere di politica di sicurezza che sia a livello delle nostre ambizioni. Ci sarà un dibattito al Consiglio sull'urgente e delicato tema della sicurezza e della difesa europea e l'Italia è pronta a fare la sua parte nella strategia dell'industria della difesa". Lo afferma la premier Giorgia Meloni.

++ MELONI, DARE FONDI ADEGUATI A DIFESA UE, LIBERTÀ HA UN COSTO ++

(ANSA) - "E' necessario approfondire" il tema delle "risorse che servono per fare un salto di qualità sul fronte della difesa" europea. Lo dice la premier Giorgia Meloni durante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Ue. Meloni ha parlato della necessità di "dotarci di un finanziamento necessario" e ha ribadito la sua visione di una "Nato composta da due colonne americana e europea, con pari peso". "Sì - ha aggiunto rivolta all'Aula - la libertà ha un costo, la sovranità ha un costo, non credete a chi vi dice che tutto è gratuito".

GIORGIA MELONI - COMUNICAZIONI AL SENATO MATTEO SALVINI E PUTIN giorgia meloni in senato 2