Come Giorgia Meloni vuole governare l'Europa - e fare amicizia con Donald Trump

Traduzione dell’articolo di Nicholas Vinocur, Hannah Roberts e Jacopo Barigazzi per www.politico.eu

Quando Giorgia Meloni è salita al potere in Italia nel 2022, le élite occidentali nutrivano dubbi su un primo ministro che in passato aveva professato ammirazione per il fascismo. Ma a distanza di due anni, la politica di estrema destra ha compiuto un'impresa politica.

Ha convinto i leader occidentali del suo fermo sostegno all'Ucraina nella lotta contro la Russia, facendo leva sulla sua rispettabilità per ottenere una posizione di leadership tra le forze di destra europee.

Sono state le pressioni della Meloni, e di altri leader di destra, a costringere Bruxelles a eliminare le restrizioni previste sull'uso dei pesticidi e a ridimensionare il pacchetto sul clima.

Sono state anche le pressioni della Meloni, in larga misura, a far cambiare la posizione dell'Europa sulla migrazione, da una incentrata sull'asilo e la ridistribuzione tra gli Stati dell'UE, a quella che prevede il pagamento di Paesi terzi per tenere i migranti fuori dai confini del blocco.

E continua a esercitare un'influenza silenziosa ma potente su politici europei di primo piano come la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Domenica Meloni volerà in Egitto per affiancare la von der Leyen nella firma di un accordo sulla migrazione in base al quale l'UE pagherà al Cairo fino a 7,4 miliardi di euro per sostenere le finanze del governo e frenare la migrazione (anche se il ministro delle Finanze egiziano ha indicato una cifra inferiore, tra i 4,6 e i 5,5 miliardi di euro).

A dimostrazione della sua influenza e del suo ruolo chiave nel plasmare la traiettoria dell'UE verso una svolta a destra in materia di migrazione - e della fiducia politica della von der Leyen nei suoi confronti - la Meloni è di nuovo in viaggio per firmare un accordo del genere, dopo averne fatto uno simile in Tunisia nel 2023.

Tuttavia, l'influenza della Meloni ha ancora molto spazio per crescere. A giugno, gli europei voteranno in un'elezione che probabilmente porterà a un'espansione del blocco di destra in Parlamento, secondo il sondaggio di POLITICO.

Il primo ministro italiano è pronto a diventare il leader spirituale del blocco, spingendo Bruxelles a destra su tutto, dalla politica migratoria al Green Deal, un ambizioso pacchetto di leggi sul clima che è diventato un sacco da boxe per la destra.

I critici hanno buon gioco a prendere a cazzotti l'influenza della Meloni sulla scena mondiale. Nonostante alcuni titoli di giornale positivi, l'economia italiana è bloccata “in seconda marcia”, indebolendo la credibilità di Roma nelle grandi decisioni politiche. E nonostante l'attuale stato di degrado delle relazioni franco-tedesche, Parigi e Berlino sono ancora, strutturalmente parlando, i centri di comando della politica europea, mentre la Polonia del Primo Ministro Donald Tusk è un attore sempre più cruciale.

Gli oppositori in Italia avvertono anche che il governo della Meloni sta usando una campagna contro la maternità surrogate per erodere silenziosamente i diritti LGBTQ+. Come ci si può aspettare da una conservatrice di marca "Dio, patria e famiglia", la Meloni e il suo partito sono stati a lungo ostili all'avanzamento dell'uguaglianza LGBTQ+ nella sfera della vita domestica, opponendosi ardentemente alla genitorialità dello stesso sesso", ha scritto Andrea Carlo, ricercatore italo-britannico, in un op-ed per POLITICO l'anno scorso.

A novembre, gli elettori statunitensi sceglieranno tra il presidente in carica Joe Biden e l'ex presidente Donald Trump. Se prevarrà il primo, la Meloni potrà portare avanti un rapporto che sia la Casa Bianca che il suo ufficio definiscono "positivo". Se sarà Trump, potrebbe mettere a frutto mesi di discreti sforzi per corteggiare la destra MAGA, diventando un alleato europeo meno tossico dell'ungherese Viktor Orbán - una sorta di Maggie Thatcher per il suo Ronald Reagan, per usare un'analogia molto imperfetta.

"In Italia è di gran lunga il politico più vicino a Trump", ha dichiarato Marco Damilano, analista politico italiano. "E a livello europeo, il suo governo sarebbe nella posizione migliore" per costruire legami con l'amministrazione Trump.

Nonostante la recente sconfitta elettorale in Sardegna, l'indice di gradimento della Meloni - 41% - rimane inverosimilmente alto per un premier italiano a due anni dal suo insediamento. La domanda è ora: Cosa farà con il suo capitale politico e rimarrà fedele al campo pro-Ucraina e pro-NATO nel caso in cui Trump tornasse alla Casa Bianca e lei diventasse la Grande Sacerdotessa della destra europea?

Per ora, la Meloni si sta dimostrando particolarmente abile nella tradizione diplomatica italiana di giocare su entrambi i fronti. Piuttosto che diventare uno spauracchio europeo alla Orbán, la Meloni è rimasta all'interno della tenda, pur esercitando una crescente influenza sulla politica dell'UE negli ultimi due anni.

Trump o Biden? Entrambi!

Quando gli è stato chiesto di descrivere il risultato che preferirebbe per le elezioni presidenziali americane, Nicola Procaccini, che guida la fazione della Meloni al Parlamento europeo, ha detto: "Ci auguriamo che vinca Trump", anche se non ha tardato ad aggiungere una precisazione: "Ma ovviamente Giorgia è anche il leader del governo italiano e ha un ottimo rapporto con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden".

Il campo della Meloni sta cercando di avere entrambe le cose. Da un lato, sta facendo molto per assicurarsi che le sue credenziali pro-Ucraina e pro-NATO siano in buon ordine, compreso un viaggio a Kiev nel secondo anniversario dell'invasione russa a febbraio e l'organizzazione di un incontro speciale dei Paesi del G7 dedicato all'Ucraina nello stesso mese.

Dall'altro, sta facendo del suo meglio per corteggiare i repubblicani MAGA anti-Ucraina, costruendo legami con il campo di Trump grazie ai membri del suo partito di estrema destra Fratelli d'Italia, con sede in Florida.

La Meloni ha attirato folle quando ha partecipato al CPAC 2020 in Florida. E il suo partito sta lavorando duramente per costruire legami con l'entourage di Trump negli Stati Uniti. "Come leader di una delle principali economie europee, sarebbe il punto di riferimento per Trump in Europa", ha affermato Andrea di Giuseppe, deputato di Fratelli d'Italia con sede in Nord America e responsabile delle relazioni con i repubblicani statunitensi.

L'apertura della Meloni nei confronti di Trump è destinata a rafforzare i sospetti dei più stretti alleati dell'Ucraina in Europa sulla sua posizione a lungo termine, soprattutto dopo che lo scorso novembre il primo ministro italiano è stato sorpreso a lamentarsi della "stanchezza da Ucraina" con un leader africano che si è rivelato essere uno scherzo telefonico.

Ma in un momento di stallo tra Bruxelles e l'Ungheria sugli aiuti all'Ucraina, la Meloni ha contribuito a convincere Orbán a firmare un pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro per l'Ucraina - un risultato radicato in un'offensiva di fascino durata mesi per corteggiare il leader ribelle.

La Meloni è stata l'ospite di punta del raduno conservatore di Orbán a Budapest lo scorso settembre. I due leader hanno poi condiviso una dichiarazione congiunta di condanna dell'aggressione russa in Ucraina, a testimonianza dell'influenza della Meloni.

Chi ha avuto a che fare con la Meloni da vicino sottolinea una differenza fondamentale tra lei e persone come Orbán o l'ex primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. È scrupolosa nel non oltrepassare le linee rosse del blocco sullo stato di diritto o nell'apparire sleale nei confronti dell'ordine NATO guidato dagli Stati Uniti.

Se a questo si aggiunge la sua padronanza delle lingue straniere - superiore a quella di molti suoi predecessori - e il suo modo di fare vincente e informale negli incontri internazionali (è nota per posizionare il suo portamatite, come una studentessa, davanti a sé durante le riunioni dei leader), si ottiene un alto esempio di diplomazia italiana.

Se la von der Leyen otterrà la nomina per un secondo mandato, avrà molto probabilmente a che fare con un Parlamento europeo in cui, secondo i sondaggi di POLITICO, i partiti di destra avranno un numero di seggi sostanzialmente maggiore rispetto a questa legislatura - e in cui la Meloni, ancora una volta, probabilmente giocherà un ruolo cruciale.

L'influenza della Meloni sugli affari dell'UE sembra destinata a crescere, non a ridursi, nei prossimi mesi. La von der Leyen avrà bisogno del suo sostegno per ottenere una maggioranza qualificata tra gli altri 26 leader dell'UE a favore di un secondo mandato.

In quanto membro del più grande gruppo del Parlamento europeo, il Partito Popolare Europeo, la von der Leyen avrà probabilmente il sostegno automatico di 12, forse 13 leader conservatori se Mariya Gabriel diventerà primo ministro della Bulgaria prima delle elezioni. Ma per raggiungere la soglia dei 15 Paesi per una maggioranza qualificata, avrà bisogno del sostegno di almeno altri due leader non appartenenti al PPE.

Secondo lo stesso funzionario del PPE, che ha parlato a condizione di anonimato, i due leader sul cui appoggio von der Leyen potrà contare per superare la linea sono Petr Fiala, primo ministro ceco, e Meloni.

Da qui il frenetico programma di viaggi della von der Leyen in Italia. È stata a Roma due volte nel 2023 e una all'inizio del 2024, due volte in Emilia Romagna e una a Lampedusa, un punto caldo per i migranti che arrivano in barca al largo della Sicilia, oltre a diversi incontri a tu per tu a margine di conferenze internazionali.

"La Meloni è inevitabile se la von der Leyen vuole essere certa di avere una maggioranza qualificata in Consiglio", ha detto l'operativo. "I continui viaggi in Italia dicono tutto".

Anche se il partito di destra della Meloni non sarà di gran lunga il più grande del Parlamento europeo (l'onore rimarrà probabilmente al PPE, in procinto di conquistare 177 seggi, secondo il sondaggio di POLITICO), è sempre più visto come un motore ideologico che spinge il PPE verso destra. Come von der Leyen, il presidente del PPE Manfred Weber ha corteggiato Meloni durante una serie di incontri individuali, alimentando la voce che il primo ministro italiano potrebbe fare un'offerta per entrare nel gruppo conservatore.

I funzionari del PPE smentiscono la possibilità che Meloni entri formalmente nel loro gruppo. Ma non c'è alcun divieto di alleanze ad hoc con il blocco conservatore - un'idea che Procaccini, co-presidente del gruppo, sembra abbracciare.

"Ogni giorno parlo molto francamente con Manfred Weber", ha detto. "Abbiamo molti punti in comune con il PPE. Abbiamo anche una strategia in comune. Le maggioranze al Parlamento europeo non sono come quelle dei parlamenti nazionali: possono cambiare a ogni votazione".

Meloni potrebbe anche presiedere un gruppo di Conservatori e Riformisti europei significativamente più ampio, se il partito Fidesz di Orbán vi aderisse, portando con sé almeno 12 legislatori (Fidesz è stato espulso dal PPE nel 2019). Procaccini ha detto che è "troppo presto per dire" se Fidesz potrebbe entrare nell'ECR, ma ha affermato che una decisione sarà presa dopo le elezioni se Fidesz presenterà una richiesta formale di adesione.

Con Fidesz dalla sua parte, Meloni - come leader di un Paese del G7 - presiederebbe una fazione di destra allargata nel Parlamento europeo che potrebbe formare alleanze ad hoc con il gruppo di estrema destra ID.

"Lei [Meloni] è stata esplicita su ciò che vuole fare", ha dichiarato Leo Goretti, esperto di politica estera italiana presso l'Istituto Affari Internazionali di Roma. "Vuole mettere insieme i conservatori e i nazionalisti, rispecchiando le inclinazioni della sua stessa coalizione di centro-destra".

Alla domanda su come la Meloni potrebbe esercitare la sua nuova influenza sulla scena europea e globale dopo le elezioni europee, un funzionario del PPE ha dichiarato, a condizione di anonimato: "Come primo ministro e presidente dell'ECR, chiederà cose, probabilmente un portafoglio molto importante per il commissario europeo italiano".

Resta da vedere se questo accadrà tra il frammentato guazzabuglio di partiti di destra ed estrema destra che compongono il Parlamento europeo, ha aggiunto il funzionario. Ma la Meloni ci proverà, ha detto il funzionario. "Si presenterà come il leader informale di tutto ciò che è a destra del PPE - questo è il suo sogno", ha aggiunto il funzionario.

