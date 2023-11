ABOUBAKAR SOUMAHORO IN LACRIME: MI VOLETE MORTO

Estratto dell’articolo di Fabrizio Roncone per il “Corriere della Sera”

L’onorevole Aboubakar Soumahoro, moglie e suocera agli arresti domiciliari, dice di avere la coscienza «piena di cose belle». Non per essere polemici: ma è bello pieno anche il suo conto corrente. Con stipendio da oltre 10 mila euro netti al mese (più la possibilità di viaggiare gratis su qualsiasi treno: sembra un dettaglio, però i dettagli sono importanti).

Simpatico e vittimista, istrionico, furbo e spregiudicato. Entrò a Montecitorio alzando il pugno chiuso e sfoggiando un paio di stivali sporchi di fango. Botta mediatica geniale: suggestioni inevitabili, gruppettari sinistrorsi in festa e coscienza collettiva nel frullatore, un perfido inganno per fotografi e cronisti, sullo sfondo il magnifico fantasma di Giuseppe Di Vittorio, mantra struggenti, compagni ce l’abbiamo fatta, eccoci che stiamo arrivando e lui, pensateci, è un ex bracciante nero. Nessuno si accorse che, forse, gli stivali erano di Prada.

Dove sei, adesso, Soumahoro? Non risponde al cellulare. Non apre i WhatsApp. Magari però ha deciso di andare a mettere la faccia in Transatlantico. Si va a controllare mentre la mattina finisce. […] Soumahoro, comunque, non s’è visto. Inutile chiedere sue notizie ad Angelo Bonelli, il capo dei verdi, che convinse Nicola Fratoianni a candidarlo con l’alleanza Verdi e Sinistra (era il 10 agosto del 2022 e Bonelli — un politico sincero ai limiti dell’ingenuità, e anche coraggioso e visionario — ne annunciò la presenza in lista arrivando a commuoversi: «Difende gli invisibili»).

Ma invisibili, in quei giorni, sono soprattutto Liliane Murekatete, sua moglie, e Marie Therese Mukamitsindo, sua suocera. Nessuno le conosce, nessuno sa come utilizzano i quasi 30 milioni d’euro di fondi pubblici ottenuti dal 2017 al 2022 per accogliere i migranti nelle cooperative che gestiscono in un miscuglio di connivenze (anche istituzionali).

Sono nell’ombra. Se la godono, alla grande, nell’ombra.

Tipo: 1.735 euro spesi nella boutique Elena Mirò di Latina; un pranzo al ristorante «Il Porticciolo» di Fiumicino con conto da 500 euro; e poi stabilimenti balneari di lusso, e hotel a cinque stelle, e shopping a Roma, con 1.990 euro lasciati da Ferragamo, in via dei Condotti.

Come può, Soumahoro, non essersi accorto di niente? (è la domandina semplice semplice che le si vorrebbe fare, caro onorevole, se solo rispondesse al cellulare). Un tontolone stratosferico. O un feroce illusionista. Che, intanto, subito dopo essere stato eletto, si lascia adulare come il nuovo totem di una nuova sinistra.

Affascinata e stordita da quest’uomo di 42 anni che arriva in Italia da Bétroulilié, Costa d’Avorio, Africa occidentale, quando ne ha 19, lavora nei campi e riesce a laurearsi in Sociologia all’università di Napoli, un talento per l’autopromozione e un eloquio appassionato, l’inevitabile strada del sindacato, sindacalista abile e inquieto contro lo sfruttamento e il caporalato, formidabile nel tenere insieme Mandela e Chiara Ferragni, subito anche lui un fenomeno social e quindi divo televisivo, tra ospitate osannanti e copertine di settimanali, retroscena in cui viene indicato come possibile papa nero del Pd, una scena trionfale cui lui aggiunge uno sciopero della fame e un libro per Feltrinelli, «Umanità in rivolta», che alla presentazione la moglie infila in una borsa di Gucci.

Il libro, racconta l’onorevole, gli ha consentito di comprarsi casa. Eccola: una villetta a due piani, case a schiera, la stradina di Casal Palocco, periferia sud-ovest di Roma, che è attraversata dall’odore del mare e da troupe televisive. Din don, c’è qualcuno in casa? […]

Comunque è improbabile, anzi impossibile che l’onorevole Soumahoro sia riuscito ad acquistare questa casa con i guadagni di quel libro. Lo sanno tutti che gli editori pagano una miseria agli esordienti. Si ferma una donna che spinge una carrozzina: «L’onorevole? Conosco lui e la moglie. Lei taciturna, ma al supermercato ci va come andasse a una festa di gala». E lui? «Poverino. Ripeteva sempre: mi vogliono morto, vorrebbero farmi tornare in Africa. Fa una certa pena, no?».

[…] Le cose che doveva dire, Soumahoro, le ha già dette un anno fa. Quando, indignato per il silenzio mortificato di Bonelli e Fratoianni — «Non hanno speso mezza parola per tutelarmi» — traslocò nel Gruppo Misto. E, per difendere la moglie — paparazzata in una tragica eleganza da soap, tutta firmata dagli occhiali al portafogli, unghie colorate e sopracciglia disegnate — disse che «il diritto all’eleganza e alla moda è libertà, la moda non è né bianca né nera».

Nelle 152 pagine dell’ordinanza, il gip Giuseppe Molfese racconta di aver indagato su una struttura «delinquenziale organizzata a livello familiare». Soumahoro non è mai sfiorato da alcuna accusa: ma per la moglie e la suocera i capi d’imputazione sono di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale e autoriciclaggio.

Non solo: i dipendenti delle cooperative Karibu e Consorzio Aid aspettano ancora gli stipendi arretrati, per un totale di oltre 400 mila euro (sorvolando sulle condizioni delle strutture che accoglievano gli immigrati, fatiscenti). E lei, onorevole Soumahoro, non sapeva niente? Chi è lei, di preciso, onorevole Soumahoro?

