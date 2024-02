LA “COMETA” DI HALEY NON BRILLA PIÙ – LA RETE DEI FRATELLI KOCH, “AMERICAN FOR PROSPERITY ACTION”, ABBANDONA L’UNICA RIVALE DI TRUMP ALLE PRIMARIE REPUBBLICANE, DOPO LA BATOSTA PRESA NEL SUO STATO, IL SOUTH CAROLINA: “NESSUN GRUPPO ESTERNO PUÒ FARE UNA DIFFERENZA MATERIALE”. TRADOTTO: TRUMP È IMBATTIBILE, E SOLO UN FATTORE ESTERNO (UNA CONDANNA) PUÒ IMPEDIRE LA NOMINATION. È PER QUESTO CHE NIKKI HALEY NON MOLLA, NONOSTANTE LE UMILIAZIONI… - VIDEO

CHARLES KOCH

LA RETE DEI FRATELLI KOCH SCARICA HALEY, BASTA FONDI

(ANSA) - Nikki Haley perde il sostegno finanziario della potente rete dei fratelli Koch, l'American For Prosperity Action, in quello che è un nuovo colpo per l'ex ambasciatrice dell'Onu dopo la sconfitta in South Carolina.

"Ha detto chiaramente che continuerà a battersi e noi la sosteniamo nel suo sforzo. Ma viste le difficoltà che si troverà ad affrontare nelle prossime primarie, riteniamo che nessun gruppo esterno possa fare una differenza materiale per spianarle la strada per la vittoria", ha detto l'amministratore delegato di American For Prosperity Action Emily Seidel, secondo quanto riportato da Politico, annunciando che il suo gruppo non spenderà più per la campagna della ex governatrice.

NIKKI HALEY

LA LOTTA AI MIGRANTI FA VOLARE TRUMP MA HALEY NON MOLLA

Estratto dell’articolo di Alberto Simoni per “La Stampa”

[…] Donald Trump vincendo le primarie in South Carolina con il 59,8% dei voti, ha infilato il quinto successo consecutivo e si è aggiudicato 44 dei 50 delegati in palio. Domani voterà il Michigan (appuntamento anche per i democratici con l'incognita del sostegno degli arabo-americani per Biden) e le previsioni sono nette: il tycoon prenderà quasi tutti i 55 delegati. Il meccanismo di assegnazione è ibrido, 16 domani, gli altri 39 in una convention sabato, non cambierà granché l'esito. Trump vincerà, sondaggi alla mano, anche quattro Stati che votano prima del SuperTuesday (5 marzo).

donald trump south carolina

Quel giorno invece sarà in palio il 36% dei delegati. E Trump domina in quasi tutti gli Stati, California e Texas in primis che assegnano una gran fetta di voti. Il 12 marzo potrebbe raggiungere i 1215 delegati necessari per rivendicare la nomination repubblicana.

Eppure, […] Trump lamenta che la presenza di Haley distoglie risorse dal duello di novembre con Biden. E dall'altra parte la rivale può rivendicare che esiste un'ampia fetta di repubblicani che vuole un'alternativa al tycoon. […]

Da Charleston dove ha tenuto il suo party elettorale, Haley ha infatti detto: «Sono una contabile e so che il 40% non è il 50%, però non è una piccola parte». Si riferisce al 39,5% che ha preso in South Carolina dove ha vinto nelle aree urbane di Charleston, sulla costa, e nella capitale Columbia. Ma analogo ragionamento era servito in New Hampshire dove era stata spinta oltre il 40% dagli indipendenti.

NIKKI HALEY

Haley ha confermato che resterà in sella fino al SuperTuesday anche se già domani in Michigan le previsioni sono nefaste: Trump avrebbe sino al 79% dei consensi […] Sono il riflesso del pieno controllo del tycoon sul partito statale ma anche dell'assenza di Haley dal Michigan dove solo ieri è andata, a Detroit, per un comizio.

La vittoria di Trump in South Carolina ha consolidato due elementi: il primo è che l'establishment repubblicano si è via via piegato al tycoon. In South Carolina Trump aveva il sostegno di 158 big repubblicani, quasi tutti i deputati e i due senatori compresi, oltre che il governatore.

donald trump tim scott new hampshire.

La base conservatrice è granitica con Trump. Il South Carolina è uno dei bastioni di conservatori ed evangelici. Secondo un exit poll della Edison Research il 62% ritiene che le elezioni del 2020 siano state un furto e fra i temi che hanno spinto i conservatori a sostenere Trump ci sono immigrazione (preoccupazione principale per il 37%) e l'economia (33%).

Sono i cavalli di battaglia attorno ai quali Trump costruisce la sfida a Biden. […] Il sito Politico notava come la sua agenda sia dettata da deportazioni, persecuzione dei rivali politici e di un allentamento dei vincoli con la Nato, tutte cose già intraviste nel primo mandato ma che in un eventuale secondo diventeranno più concreti.

nikki haley south carolina

Tiene anche banco fra i trumpiani l'interrogativo su chi sarà il candidato vicepresidente: al tradizionale voto (straw poll) del CPAC hanno prevalso a pari merito Vivek Ramaswamy e Kristi Noem, gli altri pretendenti staccatissimi. La governatrice del South Dakota è da tempo nella short list. Ma avrebbe recuperato Tim Scott. È il senatore nero della South Carolina. Venne nominato da Nikki Haley. Lui in segno di riconoscenza ha appoggiato Trump.

