Estratto dell’articolo di Chiara Baldi per www.corriere.it

Lavorare e fare figli? Un'idea inconcepibile per gli eletti del centrodestra, a leggere la mozione urgente che Fratelli d'Italia ha presentato in Municipio 6 e indirizzata al Comune di Milano con il nobile intento di chiedere «nidi gratis per incentivare la natalità, che in questi anni in Italia è diminuita in modo esponenziale».

Peccato che subito dopo gli esponenti del partito di Giorgia Meloni - i consiglieri Michele Leone, Omar Pratico e Gaetano Bianchi - scrivano, a supporto di questa richiesta, che «uno dei compiti della donna è quello di mettere al mondo dei figli».

LA MOZIONE DI FRATELLI D ITALIA SUGLI ASILI NIDO GRATIS AL MUNICIPIO 6 DI MILANO

Un ruolo che evidentemente le donne moderne non riescono più a ricoprire anche a causa del fatto […] che «oggi la donna contribuisce al sostentamento della famiglia, questo perché il costo della vita si è alzato notevolmente rispetto allo stipendio del lavoratore medio (impiegato, operaio) e questo obbliga la moglie a contribuire lavorando a sua volta».

Parole che hanno scatenato l'indignazione dei dem nel parlamentino milanese. «Parole inaccettabili» per Santo Minniti, presidente del Municipio 6, secondo cui la mozione è anche «fumosa e populista sulle proposte ma molto precisa su un principio: il ruolo che Fratelli d'Italia assegna alle donne è fermo a qualche secolo fa. Non basta esprimere una premier donna come Giorgia Meloni per scrollarsi di dosso la cultura patriarcale che rimane intatta tra gli eredi del Movimento Sociale Italiano». […]

giorgia meloni con la figlia ginevra in udienza da papa francesco GIORGIA Meloni CON LA figlia Ginevra GIORGIA MELONI, ANDREA GIAMBRUNO E LA FIGLIA GINEVRA IN UN CENTRO COMMERCIALE SULLA LAURENTINA A ROMA