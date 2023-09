“DALLA CONFERENZA STAMPA DI AMATO SI ESCE PERPLESSI COME PRIMA” – GIANNI BARBACETTO STRONCA IL “DOTTOR SOTTILE”: INVECE DI CHIEDERE A MACRON DI OCCUPARSI DELLA COSA, “NON SAREBBE STATO PIÙ SEMPLICE CHIEDERLO AI GENERALI E AI SERVIZI SEGRETI ITALIANI, CHE CERTAMENTE SANNO TUTTO?” – “IL GIORNALE”: “PER LUI, CHE SU USTICA DICE DI NON AVERE PROVE, SUL DOSSIER DELLA STRAGE DI BOLOGNA IL DUBBIO SULLA VERITÀ PROCESSUALE È CONSIDERATO LECITO? AMATO NON SI OPPONE, ANZI…”

1. AMATO, USTICA E LA VANITÀ DEL POTERE CHE SVANISCE

Estratto dell'articolo di Gianni Barbacetto per “il Fatto quotidiano”

È stata necessaria una conferenza stampa, per spiegare la stranezza di un’intervista, lanciata da Repubblica come fosse uno scoop, in cui Giuliano Amato ha ripetuto per l’ennesima volta ciò che già si sapeva e che lui stesso aveva già detto e ripetuto più volte sulla strage di Ustica: probabile il missile francese lanciato contro un Mig libico nella speranza di uccidere Gheddafi, che invece colpisce il Dc9 con 81 passeggeri.

Ma dalla conferenza stampa si esce perplessi come prima. L’intervista, dice, è nata dalla voglia di verità “di una persona di 85 anni. Tutto qua, non c’è altro”. “Non ho chieste le scuse di Macron: ma che sono scemo? Gli ho chiesto di occuparsi della cosa: se è infondata, bene, se non è infondata, allora deve chiedere scusa”.

Non sarebbe stato più semplice chiederlo ai generali e ai servizi segreti italiani, che certamente sanno tutto? “Ma se hanno deciso di custodire un segreto, non lo hanno fatto per biechi interessi personali”. I politici invece, poverini, “sono stati tenuti all’oscuro”. Ora la speranza è che “chi c’era ed è ancora vivo parli, prima di morire”. “Comunque sono molto amico della Francia e l’unica questione aperta tra me e la Francia è la testata di Zidane”.

2. AMATO RIAPRE ANCHE BOLOGNA «UNA VERITÀ INCOMPIUTA»

Estratto dell’articolo di Francesco De Remigis per “il Giornale”

Giuliano Amato si presenta alla «Stampa estera» per un chiarimento, visto che le testate internazionali, in particolare d'Oltralpe, erano rimaste un po' spiazzate dalle sue parole su Ustica, indirizzate a Parigi e al presidente Macron.

Ma a chi gli fa notare che dopo la sua intervista sabato a Repubblica, seguita da ricalibratura in un colloquio con La Verità, e poi ieri da una lettera ancora su Repubblica dopo le dure reazioni politiche, si fa trovare pronto: rispondendo a chi, anzitutto, chiede conto all'ex presidente del Consiglio delle sue riflessioni, finite quasi dissipate in un quadro dai contorni sempre più pasticciati, e che rischiavano di uscire dal seminato che forse lui stesso aveva in mente.

Nessuna marcia indietro, chiarisce però: «Ho ritrattato che cosa? La verità su Ustica? - dice Amato - Io non ho mai detto che stavo dando la verità su Ustica, ma che portavo avanti l'ipotesi più fortemente ritenuta credibile tra quelle formulate, specificando che non avevo alcuna verità da offrire e che il mio scopo era di provocare un avvicinamento, se possibile, alla verità. […]».

[…] La politica, dice, non c'entra «nel mio discorso». Non quella di oggi. Semplicemente, sostiene, una persona di 85 anni comincia a ragionare avendo qualcosa di diverso in mente da ciò che quotidianamente affligge i giornalisti che si occupano di cronaca politica.

[…] Ecco allora un'altra dichiarazione. Aveva fatto riferimento a una serie di affermazioni, tra cui quelle dell'ex presidente Cossiga, quindi Amato allarga il discorso ad altre verità che potrebbero essere ritoccate. Per esempio, la strage di Bologna: vale lo stesso principio?

Per lui, che su Ustica dice di non avere prove, sul dossier Bologna di cui nelle scorse settimane si era riparlato, il dubbio sulla verità processuale è considerato lecito? Amato non si oppone, anzi.

Pur premettendo che «su Bologna ne so molto meno, rispetto a Ustica», ammette che «esiste questo tema, e cioè che ci sono verità, situazioni importanti, rispetto alle quali abbiamo comunque la percezione di una verità o fasulla o incompiuta.

E, se incompiuta, magari mancante di una parte importante. La strage di Bologna un po' ha questo - dice al Giornale pensi a un fatto che è una persona, Emanuela Orlandi. Nonostante ora il Pontefice abbia detto “dobbiamo arrivare” non sappiamo praticamente nulla, è un quesito aperto».

«La pacificazione con la Storia - insiste nel ragionamento - finisce per arrivare il giorno in cui questi misteri si disciolgono in una verità accertata e accettata, ed è vero che nella nostra Storia ne abbiamo ancora di incomplete». E se su Ustica invita ancora «la politica» a interrogarsi - e «non necessariamente quella italiana, può darsi che sia di più quella francese che possa fare qualcosa» - sul riaprire il dossier Bologna, su cui pure ha posto ieri l'accento, dice amaro: «Lì non ho un Macron a cui chiedere “datti da fare”, non ce l'ho...».

