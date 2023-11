“CONFERMIAMO LO SCIOPERO COME ATTO DI RESPONSABILITÀ” – IL SEGRETARIO DELLA CGIL, MAURIZIO LANDINI, VA DRITTO NONOSTANTE I RILIEVI DEL GARANTE SULLA SERRATA DI VENERDÌ 17: “ABBIAMO ESENTATO IL TRASPORTO AEREO E PORTATO A QUATTRO ORE QUELLO DEI VIGILI DEL FUOCO. DAL GARANTE UN’INTERPRETAZIONE COMPIACENTE” – “LA PRECETTAZIONE SAREBBE UN ATTACCO AL DIRITTO A PROTESTARE”. E INVECE, DEL DIRITTO A GODERE DEI SERVIZI ESSENZIALI I SINDACATI, COME AL SOLITO, SE NE STRAFOTTONO…

SCIOPERO: LANDINI, 'CONFERMIAMO LO SCIOPERO DI VENERDÌ 17, NO RICORSO'

(Adnkronos) - "Confermiamo lo sciopero come atto di responsabilità, non abbiamo intenzione di fare ricorso". Lo ha affermato il leader della Cgil Maurizio Landini a proposito dello sciopero di venerdì 17 novembre, ai microfoni di Radio 24.

"Abbiamo esentato il trasporto aereo e portato a quattro ore dalle 9 alle 13 quello dei vigili del fuoco" ha aggiunto. "Come abbiamo detto alla Commissione troviamo sbagliata l'interpretazione che dice che non è sciopero generale. Mette in discussione un diritto. - ha spiegato - E' una interpretazione compiacente" e viene "utilizzata dal ministro Salvini in modo strumentale".

SCIOPERO: LANDINI, 'PRECETTAZIONE SAREBBE ATTACCO A DIRITTO DEI CITTADINI A PROTESTARE'

(Adnkronos) - "Troveremmo sgradevole non se la commissione ma se il governo, il ministro pensasse di fare interventi d'autorità perché a quel punto questo vorrebbe dire una volontà politica precisa di mettere in discussione il diritto delle persone sancito dalla nostra Costituzione a scioperare".

Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ai microfoni di Radio 24. "Mi auguro che non si superino i limiti e prevalga l'intelligenza del governo, - ha aggiunto - se dovessero arrivare a un atto di quel genere perché diciamo che non siamo d'accordo con le politiche economiche del governo è chiaro che sarebbe un attacco diretto non al sindacato ma al diritto dei cittadini di scioperare".

"Dire che questo non è uno sciopero generale e chiederci di cambiare soprattutto sui trasporti come se fosse uno sciopero di categoria - ha aggiunto - è un evidente forzatura politica, una compiacenza della commissione per un uso che il governo sta facendo".

