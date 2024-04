“I CONSENSI LI HO. HO OLTRE MEZZO MILIONE DI FOLLOWER. PORTO ALMENO 25MILA VOTI” - ANTONIO RAZZI VUOLE CORRERE ALLE EUROPEE CON FORZA ITALIA: "SE CI FOSSE ANCORA BERLUSCONI NON AVREBBE DUBBI A CANDIDARMI. QUANDO SONO STATO AD ARCORE MI HA DETTO: 'SE TU FOSSI CAPOLISTA PRENDERESTI 2-3 MILIONI DI PREFERENZE, PERCHÉ SEI MOLTO AMATO ANCHE GRAZIE ALLE IMITAZIONI DI CROZZA'” - "HO CHIESTO UN POSTO IN LISTA, MICA STO CHIEDENDO UN POSTO DI LAVORO. QUI DEVI AVERE I VOTI” - VIDEO

Emanuele Buzzi per il Corriere della Sera - Estratti

antonio razzi

«Sto aspettando delle risposte. Mi sono messaggiato con tutto lo staff di Forza Italia ma sulla candidatura nessuno risponde. Io mi sono messo a disposizione del partito perché porto il voto dei giovani. C’è chi ingaggia i cantanti per fare concerti e spingere i giovani a votare, io i voti li ho». Antonio Razzi è un fiume in piena.

Pensa che alla fine verrà candidato?

«Io voglio dare una mano. Ho oltre mezzo milione di follower. Se anche solo il 5% mi votasse, porterei 25 mila voti. Se si vuole superare il 10% è bene avere i numeri.

Ci sono candidati che poi uno si chiede “chi lo conosce”. Ma se non metti gente conosciuta come fai a prendere i voti?».

antonio razzi berlusconi

Ma lei si vede candidato con altri partiti?

«Sono un tesserato di FI. Se ci fosse ancora Berlusconi non avrebbe dubbi a candidarmi.

Quando sono stato ad Arcore mi ha detto: “Se tu fossi capolista prenderesti 2-3 milioni di preferenze, perché sei molto amato anche grazie alle imitazioni di Crozza”».

(...)

E lei che farà?

«Chi aspetta, spera. Mi devono dire sì o no, non mi offendo mica. Per me amici come prima, basta che non succeda come nel 2018 che lo sapevano tutti i giornalisti che non sarei stato ricandidato e io fui l’ultimo a saperlo. In un partito ci vuole chiarezza: io ho chiesto un posto in lista, mica sto chiedendo un posto di lavoro. Non è che mi si regala qualcosa, qui devi avere i voti. E pensare che...».

crozza imita antonio razzi