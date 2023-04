4 apr 2023 12:30

“CONSIDERIAMO L’UNIONE EUROPEA COME UN’ASSOCIAZIONE OSTILE” – IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO, SERGEI LAVROV, ALLA VIGILIA DEL VIAGGIO DI URSULA VON DER LEYEN E MACRON IN CINA, SE LA PRENDE CON L’UE: “HA ‘PERSO’ LA RUSSIA PER COLPA SUA. POMPA IL REGIME CRIMINALE DI KIEV CON ARMI E MUNIZIONI, INVIA ISTRUTTORI E MERCENARI. SE GLI EUROPEI A UN CERTO PUNTO ABBANDONERANNO QUESTO PERCORSO ANTIRUSSO…”