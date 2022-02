CONTE OUT - SILENZIO, PARLA BEPPE GRILLO E NON PORTA BUONE NOTIZIE A PEPPINIELLO APPULO: “LA SITUAZIONE È COMPLICATA, MA LE SENTENZE SI RISPETTANO. IN QUESTO MOMENTO NON SI POSSONO PRENDERE DECISIONI AVVENTATE. PROMUOVERÀ UN MOMENTO DI CONFRONTO ANCHE CON GIUSEPPE CONTE” - DA NOTARE DUE COSE: PRIMO: NON SI POSSONO PRENERE DECISIONI AVVENTATE (QUELLE CHE VORREBBE “GIUSEPPI” CON UN NUOVO VOTO SUBITO). E POI QUELL’ANCHE. CON CHI ALTRI DOVRÀ CONFRONTARSI BEPPE-MAO? FORSE LUIGI DI MAIO?