“CONTE HA SPERIMENTATO IL REDDITO DI FIDANZAMENTO” – DOPO IL DAGO-SCOOP, SALLUSTI IRONIZZA SULLE VACANZE A SBAFO DI PEPPINIELLO A CORTINA. SI SOSPETTA CHE IL CONTO L'ABBIA PAGATO (MA NON A PREZZO PIENO) LA SUA GIOVANE E BELLA COMPAGNA. MA SIAMO CERTI CHE A CHIARIRE LE COSE PER COME STANNO CI PENSERÀ MARCO TRAVAGLIO CON UNA INCHIESTA PAZZESCA. CONTE PARLA COSÌ TANTO DI MORALE CHE POI NON GLI RIMANE IL TEMPO DI PRATICARLA E DI SOLITO FINISCE COME È FINITA A CORTINA, CIOÈ CHE…

Alessandro Sallusti per Libero Quotidiano

giuseppe conte e olivia paladino a cortina foto chi

Avranno pagato o non avranno pagato, e se sì chi e quanto avrà pagato? La telenovela "Vacanze a Cortina 2022" con l'ex premier Giuseppe Conte nella parte del commenda pasticcione e scaltro di solito affidata a Massimo Boldi si arricchisce ogni giorno di nuovi particolari, per esempio si sospetta che Conte la vacanza l'abbia fatta non a 2500 euro a notte bensì a sbafo, cioè che il conto l'abbia pagato - ma non a prezzo pieno - la sua giovane e bella compagna.

Sull'onda dell'entusiasmo Conte avrebbe insomma sperimentato il "reddito di fidanzamento", nuova fattispecie di assistenza grillina per parlamentari con il braccino corto o più probabilmente impossibilitati a mostrare il braccino per non cadere in una di quelle tante strettoie etiche tanto care ai Cinque Stelle ma incompatibili con una vita civile e normale tipo "guai a farsi offrire un caffè, è reato grave".

GIUSEPPE CONTE CON IL CUOCO DEL GRAND HOTEL SAVOIA DI CORTINA DAMPEZZO

Ma siamo certi che a chiarire le cose per come stanno ci penserà Marco Travaglio con una inchiesta pazzesca delle sue perché non si può lasciare circolare il sospetto che Conte abbia ottenuto uno sconto eccessivo sulla frittatina al prosciutto cotto consumata per tre mattine di fila.

Ma siamo matti, con tutta la buona volontà non ci si può girare dall'altra parte di fronte a ben sei aranciate, questi devono tirare fuori gli scontrini e documentare riga per riga le loro spese perché un politico deve essere trasparente anche al bar, se così non fosse chissà cosa ci sta nascondendo: qui si va dalla possibile associazione a delinquere al concorso esterno in corruzione di barista a traffico di influenze ma anche di bronchite.

GIUSEPPE CONTE OLIVIA PALADINO AL GRAND HOTEL SAVOIA DI CORTINA DAMPEZZO

Insomma, Giuseppe Conte l'ha fatta grossa e sa che con Travaglio alle calcagna rischia davvero. Noi attendiamo l'esito dell'inchiesta con il fiato sospeso ma anche il sorriso sulle labbra, del resto Conte con il suo moralismo costruito a tavolino ci ha sempre divertito e continua a farlo.

Conte parla così tanto di morale che poi non gli rimane il tempo di praticarla e di solito finisce come è finita a Cortina, cioè che trovi uno più ipocrita e invidioso di te - nei Cinque Stelle è una categoria che abbonda - che ti chiede lo scontrino. E allora devi farfugliare qualcosa tipo: "Io? Ma figurati, io non centro, ha fatto tutto la mia fidanzata".

