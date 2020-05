16 mag 2020 20:58

“CONTE, MA CHI CAZZO SEI?” - IL DEPUTATO LEGHISTA BORGHI INFILZA IL PREMIER DOPO LA RISPOSTA SPREZZANTE DEL PREMIER A UN GIORNALISTA: “SE LEI RITIENE DI POTER FAR MEGLIO DI ARCURI, LA TERRO’ PRESENTE” - BORGHI INSISTE: "L’UNICA DIFFERENZA TRA CONTE E CASALINO? IL TAPPETO" (FOTO) – “GIUSEPPI” SUL CAMPIONATO: “PER LA RIPRESA BISOGNA AVERE QUALCHE GARANZIA IN PIU’ CHE IN QUESTO MOMENTO NON C’E’"