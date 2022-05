21 mag 2022 12:45

“CONTE NON È CAPACE. DA QUANDO HA PERSO PALAZZO CHIGI NON CE LA FA PIÙ” – MATTEO RENZI AFFONDA PER L’ENNESIMA VOLTA IL DITO NELLA POCHETTE DI PEPPINIELLO APPULO: “CHI È GIUSEPPE CONTE OGGI? È QUELLO CHE ARRIVA A FARE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER CASO, POI FA IL LEADER E PROVA A CAMBIARE IL CAPOGRUPPO ALLA CAMERA, METTE CANDIDATE TRE PERSONE ALLA COMMISSIONE ESTERI E FA UN TALE CAPOLAVORO CHE ELEGGONO STEFANIA CRAXI, LETTA GIUSTAMENTE CI DEVE PARLARE”