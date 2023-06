“CONTE? NON ERA UN BACIAMANO, ERA UN GUANCIA-MANO” (ALLORA CAMBIA TUTTO) – L’EX SARDINA JASMINE CRISTALLO, FEDELISSIMA DELLA SCHLEIN, COMMENTA IL VIDEO SUL SALUTO A PEPPINIELLO NELLA PIAZZA M5S: "NON È UNA REVERENZA, QUELLA DI SOLITO SI FA AI MAFIOSI, LO DICO DA CALABRESE" - "FORSE PARLERO’ IN DIREZIONE PD: BASTA INVIARE ARMI ALL’UCRAINA” (QUAL E’ LA POSIZIONE SUL TEMA DELLA SCHLEIN?) - VIDEO

Sbaglio o Jasmine Cristallo bacia la mano di Conte in questo video? pic.twitter.com/jmXv5DNztD — Omar (@whilecromar) June 17, 2023

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco per repubblica.it

JASMINE CRISTALLO BACIA LA MANO A GIUSEPPE CONTE

"Non era un baciamano!", dice Jasmine Cristallo, ex sardina, ora in direzione nazionale del Pd, per scelta di Elly Schlein. Da 48 ore fa il giro dei social il suo gesto d'affetto con Giuseppe Conte, nella piazza M5S di sabato, mentre la segretaria del Pd aveva appena finito di parlottare con l'ex premier. "C'è stato il contatto guancia-mano. Ma la bocca no. Fatemelo dire. Ho girato proprio la faccia. Non potendo rispondere al saluto, perché ero stretta nella folla, è stato un moto d'affetto. Ma il baciamano è un'altra cosa, soprattutto per noi meridionali, io sono calabrese, è una reverenza che si fa ai mafiosi. Ci mancherebbe altro. Con Conte poi ci siamo pure abbracciati".

(...)

È vero che le ha anche chiesto di candidarsi alle Politiche?

"Sì, ma ho rifiutato. Non condivido alcune cose del programma del M5S, per esempio sul giustizialismo. Dopodiché sono un'italiana che lo stima molto per quello che ha fatto da presidente del Consiglio durante la pandemia, quando eravamo chiusi in casa e aspettavamo di sapere se e come potessimo uscire".

Le piace dunque che Schlein vada in piazza col M5S.

"Il dialogo per me è necessario. Mi sono sempre battuta per il campo largo. In questo sistema elettorale vengono premiate le alleanze. Pure Rifondazione comunista fece un patto con l'Ulivo. Serve una strategia".

SCHLEIN JASMINE CRISTALLO

Le polemiche per la presenza di Schlein nascono però dal fatto che sul palco, prima Conte, poi più duramente Moni Ovadia, abbiano attaccato gli Usa.

"Io sono contro l'invio di armi, perché ritengo che l'invio indiscriminato dopo un anno e mezzo di guerra non possa essere più considerato una soluzione. Pure Biden dice che l'Ucraina non deve entrare subito nella Nato! Rimango sulle posizioni pacifiste della mia cultura".

È d'accordo con Ovadia?

JASMINE CRISTALLO

"No, sono d'accordo con Paolo Ciani, con il cardinale Zuppi, con il Papa. Stimo Ovadia come intellettuale, ma la condanna a Putin deve essere chiara. Il Pd può lasciare ai veri putiniani il pacifismo? È la storia della sinistra che è una storia di vero pacifismo".

Oggi interverrà in direzione?

"Se sarà necessario per difendermi sì. Io sono sempre stata in piazza, quando c'erano 4 persone e quando ce n'erano 10mila. Sabato ce n'erano migliaia, a fine giugno, sotto il caldo, e c'erano le fasce più deboli, quelle non garantite. Di chi c'è sul palco non me ne frega nulla, mi frega di chi c'è sotto".

(...)

JASMINE CRISTALLO MATTIA SANTORI JASMINE CRISTALLO SARDINE

jasmine cristallo 6

jasmine cristallo jasmine cristallo jasmine cristallo 1 jasmine cristallo 3 jasmine cristallo 4