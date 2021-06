NON ERAVAMO NOI GLI IRRESPONSABILI. IRRESPONSABILE ERA CHI DICEVA ALLORA: O CONTE O VOTO”

Da adnkronos.com

"Aver sfiduciato Conte per mettere Draghi è stata una scelta coraggiosa di Italia Viva. Ciò che sta avvenendo in queste ore nei Cinque Stelle conferma che abbiamo salvato l'Italia. Non eravamo noi gli irresponsabili. Irresponsabile era chi diceva allora: o Conte o voto". Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, si esprime così sulla rottura tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte.

"Tutto davvero molto bene e tutto secondo le previsioni", il sarcasmo mostrato ieri da Matteo Renzi sui social. "Secondo Grillo 'Conte non ha visione politica, né capacità manageriali, non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione'. Stavolta ha ragione Beppe Grillo. Lo avevamo capito da tempo infatti abbiamo staccato la spina al governo prima che potesse far troppi danni", le parole di Ettore Rosato, presidente di Italia Viva.

