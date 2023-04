30 apr 2023 15:42

“CONTRO L'IMBECILLITÀ UNA NORMA O UN DECRETO NON L'HANNO ANCORA INVENTATI, PURTROPPO” - SALVINI INSULTA GIUSTAMENTE UN 28ENNE CHE ALL'ELBA HA RUBATO UN'AMBULANZA PER ANDARE IN DISCOTECA – LA REPLICA: "CHE HAI DETTO SALVINI, CHE SONO UN IMBECILLE? TI RODE, VERO? TI RIDUCO IN CENERE E PASSERÀ UNA VITA PRIMA CHE VADA IN CARCERE" – IL "CAPITONE": “MINACCE FARNETICANTI. TUTTO A POSTO?”