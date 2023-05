“CONTRO LA RUSSIA È STATA SCATENATA UNA VERA GUERRA” – VLADIMIR PUTIN PARLA ALLA PARATA PER IL GIORNO DELLA VITTORIA A MOSCA E RICICCIA LA SOLITA RETORICA VITTIMISTA: “L’OCCIDENTE PROVOCA CONFLITTI SANGUINOSI, SEMINA I SEMI DELLA RUSSOFOBIA E PRETENDE DI DETTARE LE SUE REGOLE A TUTTE LE NAZIONI. IL REGIME DI KIEV È CRIMINALE. IL POPOLO UCRAINO È OSTAGGIO DEI PIANI DELL'OCCIDENTE. QUESTA È LA CAUSA DELL'ATTUALE CATASTROFE. IL FUTURO DELLA SOVRANITÀ RUSSA DIPENDE DALL'OPERAZIONE MILITARE SPECIALE" - POI SI FA PRENDERE LA MANO: "LA RUSSIA, COME TUTTI, VUOLE LA PACE”. PER QUELLO BASTA SMETTERE DI BOMBARDARE – VIDEO

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin è presente sulla piazza Rossa a Mosca per la parata del giorno della vittoria sul nazismo. Nel video in diretto mostrato da Ria Novosti il leader del Cremlino è seduto tra due veterani pluridecorati.

PUTIN COMINCIA IL SUO DISCORSO NELLA PIAZZA ROSSA

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin ha cominciato il suo discorso nella Piazza Rossa a Mosca per l'anniversario della vittoria sul nazismo.

PUTIN, CONTRO DI NOI SCATENATA UNA VERA GUERRA

(ANSA) - "Contro la Russia è stata scatenata una vera guerra ma abbiamo sconfitto il terrorismo". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso per il giorno della vittoria.

PUTIN, 'L'OCCIDENTE VUOLE DETTARE LE SUE REGOLE AL MONDO'

(ANSA) - L'Occidente "provoca conflitti sanguinosi", semina i semi della "russofobia" e pretende di "dettare le sue regole a tutte le nazioni". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in apertura del suo discorso alla parata sulla Piazza Rossa per l'anniversario della vittoria sul nazismo.

PUTIN, L'UCRAINA È DIVENTATO OSTAGGIO NELLE MANI DELL'OCCIDENTE

(ANSA) - L'Ucraina "è diventata ostaggio nelle mani dell'Occidente". Così Vladimir Putin nel suo discorso per il giorno della vittoria. "Le élite occidentali hanno dimenticato le conseguenze delle pretese naziste di dominare il mondo", ha aggiunto il presidente russo.

PUTIN CHIUDE IL DISCORSO INNEGGIANDO ALLA 'VITTORIA'

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin ha chiuso il suo discorso sulla Piazza Rossa inneggiando "alla vittoria". "Niente è più forte della nostra unità", ha affermato Putin.

PUTIN, IL NOSTRO FUTURO DIPENDE DALL'OPERAZIONE SPECIALE

(ANSA) - "Il futuro della sovranità russa dipende dai partecipanti all'operazione militare speciale". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, come riporta la Tass.

PUTIN, 'IL REGIME DI KIEV È CRIMINALE'

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin ha definito "criminale il regime di Kiev". Lo riporta la Tass. Per Putin, "il popolo ucraino è diventato ostaggio del colpo di stato, dei piani dell'occidente, questa è la causa dell'attuale catastrofe in Ucraina".

PUTIN CHIEDE UN MINUTO DI SILENZIO PER I CADUTI IN GUERRA

(ANSA) - Valdimir Putin ha chiesto un minuto di silenzio per i caduti in guerra. Il presidente russo afferma che è molto importante che oggi a Mosca siano presenti con lui i vertici dell'ex blocco dell'Urss. "In memoria dei figli, dei padri, dei nonni" e di altri parenti, dice chiedendo un minuto di silenzio. Sia la folla che i leader nella Piazza Rossa hanno osservato il silenzio mentre si sente il ticchettio di un orologio per ogni secondo che passa.

PUTIN, 'TUTTO IL PAESE SOSTIENE I COMBATTENTI IN UCRAINA'

(ANSA) - "Tutto il Paese" sostiene i partecipanti all'operazione militare in Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel discorso sulla Piazza Rossa in occasione della parata per il giorno della vittoria sul nazismo. Alla parata partecipano anche oltre un centinaio di soldati che hanno combattuto in Ucraina insieme ad altri 8.000 soldati. Sono fatti sfilare anche missili balistici strategici e carri armati. Alla parata presenziano i leader di sette ex repubbliche sovietiche: Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan.

PUTIN,CIVILTÀ ANCORA AD UN TORNANTE,DIFENDEREMO NOSTRA SICUREZZA

(ANSA) - La civiltà "è di nuovo ad un tornante cruciale e una guerra è di nuovo scatenata contro la Russia, ma il paese sarà in grado di garantire la sua sicurezza": lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin alla parata del Giorno della Vittoria sulla Piazza Rossa di Mosca, come riporta Tass. "Una vera e propria guerra è stata scatenata di nuovo contro la nostra madrepatria, ma abbiamo respinto il terrorismo internazionale e saremo anche in grado di difendere gli abitanti del Donbass e di garantire la nostra sicurezza", ha detto il presidente russo.

