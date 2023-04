“NELLA COOPERATIVA KARIBU NON C’ERA ACQUA, POCHISSIMO CIBO E SOUMAHORO LO SAPEVA” – LA TESTIMONIANZA DI YOUSSEF, 42ENNE DI ORIGINI MAROCCHINE CHE HA LAVORATO NELLA COOPERATIVA DI LILIANE MUREKATETE, MOGLIE DEL “DEPUTATO CON GLI STIVALI”: “STO ANCORA ASPETTANDO LO STIPENDIO. LAVORAVO A NERO PERCHÉ RIMANDAVANO SEMPRE IL FATTO DI FARMI UN CONTRATTO" - "LA MOGLIE DI SOUMAHORO È UNA DONNA RICCA E VESTIVA CON ABITI FIRMATI..."

Estratto dell’articolo di Bianca Leonardi per “il Giornale”

Ingegnere, marocchino, 42 anni: è Youssef Kadmiri arrivato in Italia e approdato alla Karibu, Latina, la creatura delle regine dell’accoglienza Liliane Murekatete Marie Therese Mukamitsindo, compagna e suocera del deputato Aboubakar Soumahoro. […]

Tu lavoravi alla Karibu?

«Sì, ho lavorato con la cooperativa Karibu per due anni, con tutta la famiglia Soumahoro: Marie Terese, Liliane, Aline».

Sei stato retribuito?

«Sto ancora aspettando lo stipendio. Lavoravo a nero perché rimandavano sempre il fatto di farmi un contratto. Mi dicevano che i pagamenti non arrivavano perché c’erano ritardi dalla prefettura, dai comuni e dagli enti. Avrei dovuto avere 1200 euro al mese ma ancora dopo tre anni niente. Come si fa a vivere così?»

Come si viveva alla Karibu?

«Male. Non c’era niente, ma la cosa più brutta erano i minori che vivevano lì. Erano lasciati a loro stessi per settimane, completamente abbandonati. Non c’era acqua, non c’era luce e pochissimo cibo. Non avevano vestiti, non c’era nemmeno una lavatrice e non sapevamo davvero come andare avanti […]».

La compagna di Soumahoro e la madre sapevano di questo?

«Certo, loro venivano sempre al centro di accoglienza e vedevano la situazione degradante, vedevano che i minori si arrangiavano e andavano a lavorare per pochi euro in aziende agricole o in qualsiasi altro posto pur di riuscire ad ottenere qualche euro per mangiare e vestirsi.

Ma non hanno mai fatto niente, a loro non è mai importato nulla. Facevano promesse su promesse, a noi di pagarci - con la scusa che non c’erano fondi - e ai minori che sarebbe migliorata la situazione».

Sai che la Procura ha scoperto che i fondi destinati ai migranti venivano usati dalla compagna e suocera di Soumahoro per comprare vestiti molto costosi?

«Ho visto, non mi stupisce. Tutta la famiglia è così. Si sono sempre presentate con abiti firmati, di marca. La moglie di Soumahoro è una donna ricca e lo è sempre stata, come Marie Terese».

Hai mai visto Soumahoro?

«Si certo, lo scorso anno, qui a Latina. Sia alla sede Karibu […]».

Era quindi a conoscenza di come si viveva lì?

«Beh sì, come poteva non vedere i ragazzi lasciati lì senza acqua né cibo? […]».

