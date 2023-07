13 lug 2023 08:03

“COSA NOSTRA VOLEVA FAVORIRE BERLUSCONI” - PERQUISITI IERI CASA E UFFICIO DI DELL’UTRI SU ORDINE DEI PM DI FIRENZE CHE INDAGANO SULLE STRAGI DEL 1993 CHE SECONDO I MAGISTATI SONO SERVITE PER "LANCIARE FORZA ITALIA” – DELL’UTRI, GIÀ CONDANNATO PER CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA, È ACCUSATO DI AVER ISTIGATO E SOLLECITATO IL BOSS GRAVIANO “A ORGANIZZARE E ATTUARE LA CAMPAGNA STRAGISTA” – I FIUMI DI DENARO CHE SONO STATI VERSATI PER DIVERSI ANNI DA BERLUSCONI NELLE TASCHE DELLA FAMIGLIA DELL’UTRI (BENEFICIARIO DI UN LEGATO TESTAMENTARIO DI 30 MILIONI) E LE FRASI DEL CAV A RENZI: “MARCELLO È IN GALERA PER COLPA MIA”