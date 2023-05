“COSA RISPONDE AI FRANCESI CHE VEDONO IN LEI DISPREZZO PER LA GENTE COMUNE", “IO NON DISPREZZO NESSUNO, DICO LA VERITÀ” - INTERVISTATO DAL TG DEL CANALE FRANCESE TF1, MACRON VIENE PUNGOLATO SUL SUO SENSO DI SUPERIORITA’ CHE E’ FINITO SULLE PALLE ANCHE AI SUOI CITTADINI: “SONO SEMPRE ANDATO IN MEZZO ALLA GENTE, CHI DISPREZZA È COLUI CHE NON PARLA O CHE RACCONTA MENZOGNE. E IN QUESTO I PARTITI DELLE FORZE ESTREMISTE SONO MOLTO PIÙ BRAVI DI QUELLI DELLA MAGGIORANZA DI GOVERNO…"

(ANSA) - PARIGI, 15 MAG - "Io non disprezzo nessuno, sono sempre andato in mezzo alla gente, il disprezzo è non parlare o non dire le cose come stanno": così ha risposto Emmanuel Macron, durante un'intervista trasmessa stasera dal tg di TF1, al giornalista che gli chiedeva una risposta ai tanti francesi che vedono in lui "disprezzo per la gente". "Chi disprezza - ha continuato il presidente francese - è colui che non parla o che racconta menzogne. E in questo i partiti delle forze estremiste sono molto più bravi di quelli della maggioranza di governo".

Quanto ai mesi di contestazione e alle proteste che ancora lo inseguono in tutto il Paese per la riforma delle pensioni, Macron ha affermato: "il paese va comunque avanti, c'è stata un'opposizione nelle piazze che si è fatta con calma e ci sono state delle violenze e gente che non vuole soluzioni. Ma la Francia non è questo, questo non dice tutto di un paese e il paese va avanti, il paese continua a creare". La riforma delle pensioni "è impopolare - ha continuato il presidente francese - quindi tutti si sono tirati indietro. Comprese persone che, in Parlamento, avevano fatto campagna per le presidenziali, spavaldamente parlando dei 65 anni. Avevano tutti fatto campagna per questo. Hanno detto il contrario quando si sono trovati in Parlamento, nessuno si è voluto prendere le sue responsabilità".