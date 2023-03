“COSÌ NON VA BENE” – “ELLY” MELONI SI SFOGA IN CHAT CONTRO LE USCITE DI RAMPELLI E MOLLICONE (ESPONENTI DELLA MINORANZA INTERNA DI FRATELLI D’ITALIA) E MALAN SULLE COPPIE GAY – IL VERO PROBLEMA DI FRATELLI D’ITALIA E’ NELLA CLASSE DIRIGENTE, O MEGLIO “DIGERENTE”, TANTO CHE TOLTI DONZELLI, MONTARULI E DELMASTRO IN FUORIGIOCO PER VICENDE VARIE, A VIA DELLA SCROFA NON SANNO PIÙ CHI MANDARE IN TELEVISIONE A PARLARE DI GOVERNO NEI TALK…

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per il Foglio

FABIO RAMPELLI A IN ONDA

“Così non va bene”. L’altro giorno Giorgia Meloni ha perso la pazienza. Si è sfogata in privato. E ha fatto sapere all’esterno di essere contrariata. La misura per la premier era davvero colma. Prima c’è stato il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli che sabato sera a “In Onda” su La7 ha parlato di coppie gay che non possono “spacciare” bambini per propri figli. Apriti cielo. Poi lunedì è stata la volta dell’accoppiata Mollicone-Malan. Con il primo, presidente della commissione Cultura della Camera, che sempre in tv ha sostenuto che la maternità surrogata è un reato grave, “più grave della pedofilia”.

giorgia meloni in aula al senato

E il secondo, capogruppo in Senato, che su Twitter ha affermato che “le coppie omogenitoriali non esistono”. Con tanto di foto di due papà con in braccio un bebè. Tre esponenti di Fratelli d’Italia al centro di polemiche feroci. Che sono cadute, alla fine, addosso a lei: la premier e presidente del partito. Sicché Meloni ha preso il cellulare e ha scritto d’imperio: “Così non va bene”. Lo ha voluto mettere a verbale in una chat interna dove da ore rimbalzavano i link di queste sparate, con annesse le reazioni dell’opposizione (la “capa” continua a essere presente in tantissimi gruppi dove legge tutto e quando capisce che la situazione inizia a essere insostenibile scrive e sbotta, come in questo caso).

federico mollicone foto di bacco (2)

Attenzione: in questa presa di distanza dai suoi parlamentari non c’è una repentina svolta di Meloni su questi temi. Non è diventata, e non vuole esserlo, Giorgia Schlein né farsi chiamare Elly Meloni. E’ pur sempre la leader del tormentone di quando era all’opposizione, “genitore 1, genitore 2”. Tuttavia in particolare le hanno dato fastidio il tono e le espressioni usate dai suoi. L’uso delle parole vanno scelte con estrema cura, si è sfogata, soprattutto adesso che il partito con la fiamma, il suo, governa il paese. Sulla maternità surrogata, è il ragionamento di Meloni, la linea non cambia. Anzi, c’è un progetto di legge incardinato in Parlamento a firma di Fratelli d’Italia, solo che sull’argomento d’ora in poi l’unica deputata a parlarne sarà Eugenia Roccella, ministro della Famiglia, come è d’altronde accaduto sempre domenica in tv da Lucia Annunziata. Gli altri è meglio che si occupino d’altro.

La faccenda però è molto più complessa: agita le viscere dell’aspirante partito della nazione e in un certo senso, di rimbalzo, anche l’inquilina di Palazzo Chigi. In Via della Scrofa, sede di Fratelli d’Italia, da settimane si trovano davanti a un problema: non sanno più chi mandare in televisione a parlare di governo nei talk. Francesco Lollobrigida corre di qua e di là, ma seppur ministro di peso e della real casa, è difficile che riesca a sdoppiarsi.

malan

Gli altri grandi polemisti e animali da telecamera – Giovanni Donzelli, Andrea Delmastro e Augusta Montaruli – sono fuorigioco da un po’ per vicende varie (la rivelazione dei documenti sul caso dell’anarchico al 41 bis Alfredo Cospito per i primi due e le dimissioni da sottosegretario all’Istruzione per la deputata dopo la sentenza della Cassazione).

fabio rampelli

giorgia meloni in aula al senato

(...)