25 gen 2024 16:40

“IL CREDITO VERSO FORZA ITALIA NON È MAI STATO IN DISCUSSIONE” – LA FAMIGLIA BERLUSCONI CI TIENE A FAR SAPERE CHE VUOLE CONTINUARE A SOSTENERE IL PARTITO FONDATO DA SILVIO, CHE HA UN DEBITO DI CIRCA 90 MILIONI CON GLI EREDI DEL CAV. MA DOPO LA CAROTA ARRIVA LA BASTONATA: “QUESTO SUPPORTO, OVVIAMENTE DEVE AFFIANCARSI ALL'IMPEGNO DI FORZA ITALIA A PROSEGUIRE NEL PERCORSO, PERALTRO GIÀ INTRAPRESO, DI RAFFORZAMENTO DELLA PROPRIA DOTAZIONE FINANZIARIA" - DAGOREPORT: IL CONGEDO DI GIANNI LETTA E LA POSSIBILE DISCESA IN CAMPO DI PIER SILVIO