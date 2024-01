“CREDO CHE LE ELEZIONI POLITICHE POSSANO ESSERE MOLTO PIÙ VICINE DI QUELLO CHE SI PENSI” – MATTEO RENZI TORNA IN VERSIONE MAGO OTELMA NELLA SUA “ENEWS”, IL BOLLETTINO A USO E CONSUMO DEI SUOI SIMPATIZZANTI: “MELONI E' GIA' IN AFFANNO ANCHE SE E' BRAVISSIMA A NASCONDERLO. FORZA ITALIA E’ DESTINATA A ESSERE SVUOTATA DA FRATELLI D’ITALIA. SE PERDE FIRENZE, LA SEGRETERIA DI ELLY SCHLEIN FINIRA'…” – MA NON SEMPRE LE PROFEZIE DI MATTEONZO C’HANNO PRESO, ANZI…

Una premier già «in affanno», benché «bravissima a nasconderlo». Forza Italia destinata a essere «svuotata da FdI». Il Pd che se perde Firenze porterà «alla fine della segreteria di Elly Schlein». E soprattutto: «Inizio a credere che le elezioni politiche possano essere molto più vicine di quello che si pensi. Intanto, lasciamo l’isteria a chi vive di isteria. E mettiamoci al lavoro per la campagna elettorale e sulle liste di queste Europee.

Servono rappresentanti di lista».

Matteo Renzi pare sia tornato nel ruolo di «oracolo» lanciato a predire il destino di avversari e alleati. Per esempio, ha previsto il dissolvimento nel M5S. E per quanto riguarda il Pd, dopo l’astensione sul rinnovo al sostegno all’Ucraina con l’invio di armi, secondo il leader di Italia viva il futuro politico del Nazareno è segnato. «È la dimostrazione che non c’è più il Pd riformista e che loro ormai sono la brutta copia dei grillini». […]

Dalla sua enews, bollettino online utilizzato per aggiornare i simpatizzanti di Italia viva, la verve sembra tornata quella di un tempo, quando annunciava la fine di governi e la costruzione di altri. […] Non sempre le profezie di Renzi si sono realizzate. Dopo aver detto per anni che il Movimento Cinque Stelle era «un disastro continuo», preannunciò il loro capolinea con lo strappo di Luigi Di Maio in vista delle Politiche del 2022. «Il M5S si dissolverà», disse. Poi le cose andarono diversamente.